İstanbul'da kar bitti, engelleri bitmedi! Vatandaş çareyi kendi işini kendi görmekte bulduEzberleri bozdu! İslam Memiş'in gram altın yorumu yatırımcıları kuyumculara dökecek! Bu yıl içinde 1450 lirayı...Trabzonspor Gervinho'nun sözleşmesini sonlandırdı! Açıklamadaki ayrıntı dikkat çekti!On Numara sonuçları 28 Ocak 2022 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 28 Ocak 2022Oyuncu Melisa Döngel'in yeni imajı beğenilmedi!Prof. Gökhan Çapoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökhan Çapoğlu BiyografisiKılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamalarını MHP affetmedi! "Bu açıklamayı yapan, olsa olsa HDP eş başkanı olur"Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?Adrian Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Adrian Öztürk'ün biyografisi...NTV sunucusu Melda Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında ? Melda Yücel Biyografisi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Zenit Basket 76–67 Anadolu Efes | Maç sonucu

Zenit Basket 76–67 Anadolu Efes | Maç sonucu

THY EuroLeague'in 22. haftasında Zenit Basket ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibine 76-67 mağlup oldu.

Zenit Basket 76–67 Anadolu Efes | Maç sonucu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi.

Maçın başında her iki ekip de hücumda zorlandı ve 5. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Zenit, Jordan'ın basketiyle 6. dakikada 10-6 ile skoru lehine çevirdi. Çeyreğin son dakikasında Simon ile 15-14 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-17 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.

Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü: 52-42.

Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT