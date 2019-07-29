Zenit'ten, Malcom için Barcelona’ya 40 milyon Euro!

Zenit, Barcelona’nın elden çıkarmak istediği Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom için teklifini sundu.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre; Zenit Katalan kulübüne Malcom için 40 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Yıldız isim için ilk etapta 50 milyon Euro talep eden Barcelona’nın teklifi değerlendirmeye aldığı ve kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Atletico Madrid’den Griezmann’ın transferi sonrası Ernesto Valverde Malcom’u yeni sezon planları arasından çıkarmıştı. Malcom geçtiğimiz sezon 24 maçta toplam 1067 dakika forma giydi. 22 yaşındaki sağ açık 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

MALCOM KİMDİR

Malcom Filipe Silva de Oliveira, veya kısaca Malcom, Barcelona takımında kanat pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Kariyerine Corinthians'ta başlayan futbolcu, ilk profesyonel maçına 2014 yılında çıkmıştır ve takımıyla 2015 Série A'yı kazanmıştır. Ocak 2016'da Bordeaux'ya transfer olmuştur.