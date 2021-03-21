Zenne'nin kelime anlamı dünyanın en zor yarışması Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat'ın ünlüler takımı yarışmacısı İsmail ile ilgili kullandığı ifadeler sonrası merak edildi. Peki Zenne ne demek? | Kelime anlamı nedir? | Zenne nedir? | Zenne kime denir? İşte ayrıntılar...

ZENNE NE DEMEK?

Zenne, eski geleneksel göçebe Türk geleneklerinde eğlence için yapılan şenliklerde ya da düğünlerde kadın kıyafetiyle geleneksel olarak kadın gibi oynayan erkeklere verilen addır.

Zenne şu an için oryantal yapan erkeklere verilen isimdir. Bir dönem Karagöz gibi oyunlarda kadın rolün ile sahneye çıkan erkeklere de zenne adı verilmekteydi.

ZENNE KELİME ANLAMI NEDİR?

Ayrıca eski dilde Farsça kökenli olan Zenne; kadın demektir.

ZENNE NEDİR?

Düğünlerde zenne

Türk geleneğinde kadınların düğünlerde erkeklerin önünde oynaması hoş görülmezdi. Bu sebeple erkekler arasından kadın kıyafetli ve kadınlar gibi kıvırtarak oynayan erkek oyunculara zenne denirdi. Zenne farsça kadın demektir.

Orta oyunda zenne

Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak "zenne" denir. Bir elinde yelpaze, çiçek ya da şemsiye taşır. Oyunlarda genellikle genç zenneler gönül işlerinde koşar, yaşlı olanar ise dırdırcı ve kocalarını usandıran tiplerdir. Klasik karagöz oyunlarında birçok zenne isimleri vardır.

ZENNE KİME DENİR?

Günümüzde oryantal olarak çalışan erkek dansçılara Zenne denilmektedir.