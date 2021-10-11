Zerdali ne demek, TDK'ya göre Zerdali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zerdali ne demek? Zerdali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zerdali kelimesi. Peki zerdali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zerdali nedir, zerdali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZERDALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zerdali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zerdali kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zerdali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)

- Bu ağacın sarı, etli ve tadı acı, çekirdekli meyvesi

