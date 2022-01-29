Zerrin ne demek, TDK'ya göre Zerrin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zerrin ne demek? Zerrin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zerrin kelimesi. Peki zerrin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zerrin nedir, zerrin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZERRİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zerrin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zerrin kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zerrin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altından yapılmış

- Fulya

- Altın rengi, sarı

- Bu renkte olan

