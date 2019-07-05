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Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Zerrin Tekindor kimdir? Birçok kişi Zerrin Tekindor hakkında bilgi edinmek için internet üzerinde bu sorunun cevabını arıyor. Tekindor, en son Müslüm filmiyle beyaz perde de yerini almıştı. Peki Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu adlı diziyle birçok kişi için özel bir yere sahip oldu. Tekindor, en son Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Peki Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zerrin Tekindor, 1964 yılında Burhaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

Zerrin Tekindor 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır.

Zerrin Tekindor çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır. Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

ZERRİN TEKİNDOR'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

Cafe Casablanka
Mars Kapıdan Baktırır
Aşk-ı Memnu, Deniz de Courton - 2008-2010
Yaprak Dökümü, Gişe Memuru (Konuk Oyuncu) - 2010
Kuzey Güney, Gülten Çayak - 2011-2013
Kurt Seyit ve Şura, Yazar - 2014
Kara Sevda, Leyla Acemzade - 2015-2017
Şahin Tepesi, Tuna Akdora - 2018

Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

ZERRİN TEKİNDOR'UN OYNADIĞI FİLMLER

Pek Yakında - 2014
İkimizin Yerine - 2016
İstanbul Kırmızısı - 2017
Müslüm - 2018

Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

ZERRİN TEKİNDOR'UN OĞLU KİMDİR?

Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'dur. Çetin Tekindor ile evliliğinin sona ermesinin ardından Haluk Bilginer ile aşk yaşayan Zerrin Tekindor oğlu Hira Tekindor için ilişkisine nokta koymuştu. Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor ayrılmıştı.

O dönem Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in ayrılığını gazeteler şöyle duyurmuştu:

"Zuhal Olcay'dan boşandıktan sonra Aşkın Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boşanan Haluk Bilginer'in, daha sonra meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Aşkın Nur Yengi'nin bir röportajında "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü" demesi, Haluk Bilginer'in Yengi'yi, Zerrin Tekindor ile aldattığı şeklinde yorumlanmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, büyük aşkın bitmesine Zerrin Tekindor'un oğlu Hira neden oldu. Haluk Bilginer'in 'Arzu Tramvayı' isimli oyununda yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Hira Tekindor, usta oyuncudan geçer not alamayınca başka isim arayışına girildi. Bu durum çiftin arasını açtı. Sevgilisiyle karşı karşıya gelen Zerrin Tekindor ilişkiyi bitirdi, Haluk Bilginer ise oyunu iptal etti."

Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir. 

İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. 

Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 

Gençlik yıllarında İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye "en seksi Türk" başlığıyla kapak oldu. 

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı. 

Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 

Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır. 

Filmografi: 

Televizyon Dizileri 
EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm) 
Gecenin Öteki Yüzü 
Ateşten Günler 
Safiyedir Kızın Adı 
Borsa 
Son Söz Sevginin 
Gülşen Abi 
Eyvah Babam 
Eyvah Kızım Büyüdü 
Tatlı Hayat 
Karanlıkta Koşanlar 
Cesur Kuşku 
Yine de Aşığım 
Hayat işte 
Sayın Bakanım 
Sevgili Dünürüm 
Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.) 
Nerde Kalmıştık? 
Sıkı Dostlar 

Filmleri: 

Kara Sevdalı Bulut 
Ölürayak 
The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992) 
İki Kadın 
80. Adım 
İstanbul Kanatlarımın Altında 
Nihavent Mucize 
Masumiyet 
Usta Beni Öldürsene 
Harem - Suare 
Fasulye 
Güle Güle 
Filler ve Çimen 
Neredesin Firuze 
Hırsız Var 
Kısık Ateşte 15 Dakika 
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü 
Polis 
Güneşin Oğlu 
The International (film) 
Devrim Arabaları 

Tiyatro Oyunları: 

İngiltere 
My Fair Lady 
Kafkas Tebeşir Dairesi 
Macbeth, 
Pal Joey 
Belami (West End`de Ken Hill`in) 
Phantom of the Opera 
Türkiye 
Aldatma (Harold Pinter) 
Kan Kardeşleri (Willy Russell) 
Derin Bir Soluk Al (Ben Elton) 
Çöplük (Turgay Nar) 
Histeri (Terry Johnson) 
Balkon (Jean Genet) 
Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999), 
Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000) 
Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002) 
Cimri (Moliere, 2004) 
Jeanne d’Arc’ın öteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005) 
Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006) 
Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007 

Aldığı Ödüller: 

34. Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu 
10. Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu 
9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu 
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)

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