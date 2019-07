Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu adlı diziyle birçok kişi için özel bir yere sahip oldu. Tekindor, en son Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Peki Zerrin Tekindor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zerrin Tekindor, 1964 yılında Burhaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

Zerrin Tekindor 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır.

Zerrin Tekindor çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır. Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

ZERRİN TEKİNDOR'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

Cafe Casablanka

Mars Kapıdan Baktırır

Aşk-ı Memnu, Deniz de Courton - 2008-2010

Yaprak Dökümü, Gişe Memuru (Konuk Oyuncu) - 2010

Kuzey Güney, Gülten Çayak - 2011-2013

Kurt Seyit ve Şura, Yazar - 2014

Kara Sevda, Leyla Acemzade - 2015-2017

Şahin Tepesi, Tuna Akdora - 2018

ZERRİN TEKİNDOR'UN OYNADIĞI FİLMLER

Pek Yakında - 2014

İkimizin Yerine - 2016

İstanbul Kırmızısı - 2017

Müslüm - 2018

ZERRİN TEKİNDOR'UN OĞLU KİMDİR?

Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'dur. Çetin Tekindor ile evliliğinin sona ermesinin ardından Haluk Bilginer ile aşk yaşayan Zerrin Tekindor oğlu Hira Tekindor için ilişkisine nokta koymuştu. Haluk Bilginer ile Zerrin Tekindor ayrılmıştı.

O dönem Zerrin Tekindor ile Haluk Bilginer'in ayrılığını gazeteler şöyle duyurmuştu:

"Zuhal Olcay'dan boşandıktan sonra Aşkın Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boşanan Haluk Bilginer'in, daha sonra meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Aşkın Nur Yengi'nin bir röportajında "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü" demesi, Haluk Bilginer'in Yengi'yi, Zerrin Tekindor ile aldattığı şeklinde yorumlanmıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, büyük aşkın bitmesine Zerrin Tekindor'un oğlu Hira neden oldu. Haluk Bilginer'in 'Arzu Tramvayı' isimli oyununda yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Hira Tekindor, usta oyuncudan geçer not alamayınca başka isim arayışına girildi. Bu durum çiftin arasını açtı. Sevgilisiyle karşı karşıya gelen Zerrin Tekindor ilişkiyi bitirdi, Haluk Bilginer ise oyunu iptal etti."

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir.

İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.

Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

Gençlik yıllarında İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye "en seksi Türk" başlığıyla kapak oldu.

1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı.

Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.

Filmografi:

Televizyon Dizileri

EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Safiyedir Kızın Adı

Borsa

Son Söz Sevginin

Gülşen Abi

Eyvah Babam

Eyvah Kızım Büyüdü

Tatlı Hayat

Karanlıkta Koşanlar

Cesur Kuşku

Yine de Aşığım

Hayat işte

Sayın Bakanım

Sevgili Dünürüm

Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)

Nerde Kalmıştık?

Sıkı Dostlar

Filmleri:

Kara Sevdalı Bulut

Ölürayak

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)

İki Kadın

80. Adım

İstanbul Kanatlarımın Altında

Nihavent Mucize

Masumiyet

Usta Beni Öldürsene

Harem - Suare

Fasulye

Güle Güle

Filler ve Çimen

Neredesin Firuze

Hırsız Var

Kısık Ateşte 15 Dakika

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Polis

Güneşin Oğlu

The International (film)

Devrim Arabaları

Tiyatro Oyunları:

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth,

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in)

Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (Harold Pinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),

Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)

Cimri (Moliere, 2004)

Jeanne d’Arc’ın öteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007

Aldığı Ödüller:

34. Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu

10. Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu

9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)