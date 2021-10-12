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Zeyil ne demek, TDK'ya göre Zeyil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeyil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zeyil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zeyil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zeyil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zeyil ne demek, TDK'ya göre Zeyil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeyil ne demek? Zeyil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeyil kelimesi. Peki zeyil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeyil nedir, zeyil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZEYİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeyil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zeyil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeyil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ek
- Bir yazıya ek olarak katılan parça
- Bir eseri tamamlamak için sonradan yazılan ek eser

ZEYİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zeyilname

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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