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Zeyilname ne demek, TDK'ya göre Zeyilname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeyilname kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zeyilname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zeyilname nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zeyilname kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zeyilname ne demek, TDK'ya göre Zeyilname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeyilname ne demek? Zeyilname TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeyilname kelimesi. Peki zeyilname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeyilname nedir, zeyilname kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEYİLNAME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeyilname kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zeyilname kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeyilname kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ek poliçe

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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