Zeynep Bastık'tan Emine Bulut'un kızı için büyük destek

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zeynep Bastık konser gelirlerinin Emine Bulut'un kızı için bağışlayacağını açıkladı.

"HERKESİ SAHNEMİ PAYLAŞMAYA BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Bastık, "28 Ağustos'ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine'nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum." dedi

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir zamanlar Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yaptı ve bu düetle dikkatleri üzerine çekti. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterine hayat verdi, bu dizi ardından Yasak Elma’nın kadrosunda kısa süreli yer aldı.