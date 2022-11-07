Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."

Şarkıcı Zeynep Bastık, dün verdiği konserde yaşanılanlardan sonra konseri yarıda kesmek zorunda kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden sitem ederek anlattı.

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Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..." 1

Son dönemlerde şarkıları, giyimi ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, konserlerine de hızlı bir şekilde devam ediyor.

Konser verdiği anlar sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı bu sefer yaşadıklarını sitem dolu sözlerle paylaştı.

Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..." 2

Sahnede şarkı söylediği esnada konsere gelen kişilerden bazılarının yaptıklarından rahatsız olan şarkıcı tüm ikazlara rağmen yine aynı hareketlere devam eden kişiler tarafından konserini yarıda keserek sahneden indi.

Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..." 3

Zeynep Bastık "Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu ‘challange’ adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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