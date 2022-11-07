Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."
Şarkıcı Zeynep Bastık, dün verdiği konserde yaşanılanlardan sonra konseri yarıda kesmek zorunda kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden sitem ederek anlattı.
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