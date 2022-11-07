Zeynep Bastık'tan sitem dolu sözler! Apar topar konseri bitirmek zorunda kaldı! "Korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için..."

Zeynep Bastık "Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu ‘challange’ adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor.” şeklinde bir paylaşım yaptı.