Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hem oyunculuğu hem de sempatik kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Çamcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sosyal medyada uzaktan eğitim ile ilgili yapılan esprilerde kullanılan Rihanna'nın mavi önlüklü fotoğrafının kendi fotoğrafı olduğunu dile getiren Çamcı, güldüren bir mesaj yazarak iki fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı.

"ANAM RİHANNA GİYSİN DİYE ÜTÜLEMEDİ"

İlkokul yıllarında çekilen mavi önlüklü bir pozunu ekleyen Çamcı " Örtmenim böğün canlı ders var mi?” diye paylaşılan Rihanna’lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri bi’ gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna’ya giydirivermiş, kuzenim fark etmiş. Benim anam Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım anam. Çok güzel olmuş" mesajıyla birlikte paylaştı.

Çamcı'nın bu esprili paylaşımına sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.