İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 ilde 44 gözaltıAli Koç: "Emre Belözoğlu sportif direktördür"GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin testi pozitif çıktı!KPSS-2020 önlisans giriş belgeleri yayımlandı! KPSS önlisans sınavı ne zaman?Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 1'i emniyet müdürü 16 eski polise gözaltıCan Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istendi!Tokat Katmeri tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tokat Katmeri malzemeleriSON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan depremMuharrem İnce'den flaş CHP açıklaması: Yönetime güvenmiyorum!Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Zeynep Çamcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi kırdı geçirdi. Güzel oyuncu uzaktan eğitim ile ilgili esprili paylaşımlarda kullanılan önlüklü Rihanna fotoğrafının kendi fotoğrafının üzerine yapılan shop olduğunu görünce iki fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı.

Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hem oyunculuğu hem de sempatik kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Çamcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada uzaktan eğitim ile ilgili yapılan esprilerde kullanılan Rihanna'nın mavi önlüklü fotoğrafının kendi fotoğrafı olduğunu dile getiren Çamcı, güldüren bir mesaj yazarak iki fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı.

adsiz.jpg

"ANAM RİHANNA GİYSİN DİYE ÜTÜLEMEDİ"

İlkokul yıllarında çekilen mavi önlüklü bir pozunu ekleyen Çamcı " Örtmenim böğün canlı ders var mi?” diye paylaşılan Rihanna’lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri bi’ gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna’ya giydirivermiş, kuzenim fark etmiş. Benim anam Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım anam. Çok güzel olmuş" mesajıyla birlikte paylaştı.

opop.jpg

Çamcı'nın bu esprili paylaşımına sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Zeynep Çamcı'nın Rihanna paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT