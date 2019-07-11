Zeynep Dadak Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP DADAK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1978

Zeynep Dadak kaç yaşında : 41

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Meslek : Yönetmen

Zeynep Dadak doğum yeri : Balıkesir

ZEYNEP DADAK BİYOGRAFİSİ

M. Zeynep Dadak, 1978 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Marmara ÜniversitesiRadyo-TV-Sinema Bölümü'nde lisans, Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları Bölümü’nde doktorasına devam ederken, müzik videosu, kısa belgesel ve film yapmaya devam etti.

Zeynep Dadak, aynı zamanda 2004 yılından beri Altyazı Aylık Sinema Dergisi yazarı ve yayın kurulu üyesidir.

2013 yılında Mavi Dalga adlı ilk uzun metrajlı filmini Merve Kayan’la birlikte yazıp yönetmiştir. Halen çeşitli üniversitelerde sinema dersleri vermektedir.

2013 yılında Merve Kayan’la birlikte yazıp yönettiği “Mavi Dalga” adlı filmde başrollerde Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan oynadı.

Ödülleri:

2013 - 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali - En iyi ilk film (Mavi Dalga)

2013 - 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali - En iyi senaryo (Mavi Dalga)

2010 - 30, İFSAK Ulusal Kısa Film Ve Belgesel Yarışması En İyi Belgesel

Yönetmen:

2013 - Mavi Dalga (Sinema Filmi)

2009 - Bu Sahilde (belgesel)

2007 - Tarihe Şerh : Irak Dünya Mahkemesi (Kısa Film)

2004 - Gidiş Geliş Gidiş (Kısa Film)

2001 - Çalıştır Saksıyı (Kısa Film)

Senaryo :

2013- Mavi Dalga (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2013 - Mavi Dalga (Sinema Filmi)