Zeynep Dizdar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Temmuz.1976

Zeynep Dizdar kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Şarkıcı, Söz Yazarı, Besteci

Zeynep Dizdar doğum yeri : Kadıköy, İstanbul

ZEYNEP DİZDAR BİYOGRAFİSİ

Zeynep Dizdar, 14 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğmuştur. Çocukluğunda kendi kendine kaset doldurup arkadaşlarına vererek müzik hayatına başlamıştır. Sonra bir şekilde yolu Fuat Güner'le kesişti. Böylece onun için müzik hayatı ciddi bir şekilde başlamış oldu.

Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Yonca Evcimikve Tarkan'a vokal yaptı. 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attığı ilk albümü "Yolun Açık Ola"da ki "Vazgeç Gönül" şarkısıyla tanındı.

Albümdeki "Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile o yıllarda radyo ve müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden de tam not aldı. Müzisyen ve yorumcu kimliğini "Yolun Açık Ola" ile birlikte ispatlayan Zeynep Dizdar, bu muhteşem çıkışın ardından müzik dünyasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 8 yıl gibi uzun bir süre ara vermek zorunda kalan sanatçı bu yıllar içerisinde piyasaya küsmedi ve birikimini arttırarak birbirinden güzel söz ve bestelere imza attı. Nihayetinde başarılı müzik adamı Ozan Çolakoğlu ile ortak bir projeye girerek Çolakoğlu'nun sahibi olduğu Sarı Ev'le yeni bir albüm çalışmasına girdi. Sarı Ev ve Sony BMG ortak yapımı olan albümü "İlle de Sen"i 2005 yılında piyasaya çıkartan Zeynep Dizdar bu albümle muhteşem çıkışını gerçekleştirerek zirvedeki yerini aldı.

İyi bir vokal olmasının yanı sıra çok da iyi bir besteci olan Zeynep Dizdar, 2006 yılında Zeynep Mansur'un "Sen Nasıl İstersen" albümü için sözü ve müziği kendisine ait olan "Yarım Kalan Aşk", 2007 yılında Reyhan Karaca 'nın "İmza" albümü için "Heves" , 2010 yılında Suat Aydoğan'ın "Müziktir Herşeyi Anlatan" albümü için "Ben Senin İçin Varım" ve Bulut Duman'ın çıkış şarkısı "Mızrak" ı, 2011 yılında Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde şarkısını hazırlamıştır.

Zeynep Dizdar, 7 Ağustos 2010 tarihinde turizm rehberliği yapan Can Günay ile evlendi. Eylül 2012 yılında boşandı.

Albümleri :

1997 - Yolun Açık Ola

2005 - İlle De Sen

2008 - Sana Güvenmiyorum

2010 - Hayat Benim Elimde

2011 - Viraj

2012 - 2012

2013 - İkimiz

2014 - Party

2015 - Gönül Oyunu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu:

2015 - Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu (Sinema Filmi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2009 - Komşu Köyün Delisi (Dürdane) (TV Dizisi)