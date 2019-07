Zeynep Dörtkardeşler Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Ağustos.1989

Zeynep Dörtkardeşler kaç yaşında : 30

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Model, TV Sunucusu, Dizi Oyuncusu

Zeynep Dörtkardeşler doğum yeri : Karşıyaka, İzmir

ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER BİYOGRAFİSİ

Zeynep Dörtkardeşler, 26 Ağustos 1989 tarihinde İzmir Karşıyaka'da Ahmet ve Neşe çiftinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Karşıyaka Spor Kulübü’nün alt yapısında yetişip A takımına kadar gelen eski futbolculardan, annesi ise bankacı imiş. Zeynep Dörtkardeşler, Kız Meslek Lisesi grafik tasarım mezunudur. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde okumaktadır.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 7 yıl voleybol oynadıktan sonra mankenlik yapmaya başladı.

Lise ikinci sınıftayken İzmir’de mankenliğe başladı. 2005 yılında Best Model of turkey yarışmasına katıldı ve 'En iyi fizik' seçildi.

Daha sonra İzmir'den İstanbul'a taşındı. Uğurkan Erez ajansa bağlı olarak modellik yaptı. Oyuncu olarak yoluna devam etti ve çeşitli dizilerde rol aldı.

2008 yılında “Akasya Durağı” adlı dizide 1-43 bölümlerinde Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Nilgün Belgün, Kayhan Yıldızoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

2011 - 2012 yılları arasında “Dinle Sevgili” adlı dizide Hande karakterini canlandırırken Cem Kılıç ve Selma Güneri ile birlikte oynamıştır.

2012 yılında “Umutsuz Ev Kadınları” dizisinde 2. Sezonda oynadı.

28 Aralık 2013 tarihinden beri tv8 ekranlarında her Cumartesi günü sinema dünyasına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan, beyazperdeye farklı bir gözle bakmamızı amaçlayan "SİNE 8" adlı programı sunmaya başladı.

27 Ekim 2014 tarihinde Alp Kırşan ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlendiler. 10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu oldu.

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Umutsuz Ev Kadınları - 2. Sezon (TV Dizisi)

2011 - 2012 - Dinle Sevgili (Hande) (TV Dizisi)

2010 - Maskeli Balo (TV Dizisi)

2008 - Akasya Durağı - 1. Sezon (Tuğçe Güneş) (TV Dizisi)

2007 - Kader (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar 2. Sezon (Aslı) (TV Dizisi)