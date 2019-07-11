Zeynep Erdoğan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP ERDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1976

Zeynep Erdoğan kaç yaşında : 43

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Meslek : Tasarımcı

Zeynep Erdoğan doğum yeri : İstanbul

ZEYNEP ERDOĞAN BİYOGRAFİSİ

Moda tasarımcısı

Zeynep Erdoğan, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel Sanatlar, Tekstil Bölümü mezunudur.

Zeynep Erdoğan, 2001yılında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)’in genç stilistler yarışmasını kazandıktan sonra 2003 yılında devlet bursuyla Milano Domus Academy'de eğitim aldı. Milano’da Eğitim aldığı dönemde Customization yöntemiyle, vintage giysileri transforme ederek ürettiği unique ürünlerle Milano’daki consept storelarda yer almaya başladı.

Zeynep Erdoğan, 2006 yılında hazırladığı ilk koleksiyonu Milano Moda haftasında Upside moda fuarında sergilendi, tasarımcı Milano’da yaşadığı 6 sene boyunca hazırladığı küçük koleksiyonlarla başta Milano olmak üzere İtalya’nın çeşitli şehirlerindeki konsept storelarda ve başka Avrupa şehirlerinde yer aldı, 2012 yaz sezonu itibariyle de Dolce Gabbana’nın Milanoda bulunan concept store’u Spiga2’de yer almaya başladı. Çoğunlukla çeşitli retro dönem etkilerinin görüldüğü street couture tarzındaki koleksiyonlarda ironik aksesuarlar da yer alıyor. Hazırgiyim ve couture koleksiyonlarını Nişantaşı’ndaki showroom’unda sergiliyor.

Street couture tarzında koleksiyonlar sunan tasarımcı Zeynep Erdoğan 2009’dan bu yana İstanbul Fashion Week kapsamında defile yapıyor ve pek çok şirket için eşsiz kurumsal kıyafetler tasarlıyor.