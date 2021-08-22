AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın 18 Temmuz’da aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği öne sürüldü. Bu kapsamda Zeynep Gül Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Twitter hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ZEYNEP GÜL YILMAZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Gül Yılmaz, 1976 yılında Mersin’in Mut İlçesi’nde doğmuştur.

İlk, orta ve lise tahsilini Mut’ ta yaptıktan sonra, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca, GÜL YILMAZ’ın, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden aldığı yüksek lisans eğitimi de tez aşamasındadır.

Bunun yanında, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden arabuluculuk, Hacettepe Üniversitesi’ nden kamu ihale hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden enerji hukuku, Rekabet Kurumu’ndan ise rekabet hukuku sertifika programı eğitimlerini almıştır.

GÜL YILMAZ, Ankara Barosu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Kadın Adayları Destekleme Derneği, Mersinliler Derneği, Mutlular Derneği ile Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk alanlarında da aktif olarak çalışmaktadır.

2012 yılından bu yana Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini ve Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken Mersin Milletvekilliği adaylığı başvurusu sonucunda Mersin’ den 4. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.

Avukat ve Arabulucu olan Gül Yılmaz’ın, yabancı dili İngilizce olup, evli ve iki çocuk annesidir.

ZEYNEP GÜL YILMAZ TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Zeynep Gül Yılmaz Twitter hesabı: @avzeynepgul'dür.