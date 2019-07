Zeynep Mansur Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Nisan.1976

Zeynep Mansur kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Şarkıcı, Yazar

Zeynep Mansur doğum yeri : Ankara

ZEYNEP MANSUR BİYOGRAFİSİ

Zeynep Mansur, 22 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mısırlı bir baba ve Arnavut Türk kökenli bir annenin dört çocuğunun üçüncüsüdür. İki abisi, bir kız kardeşi vardır.

17 yaşında ilk olarak Ankara'da, o yılların çok önemli bir gazinosu olan Altınnal Gazinosu'nda sahne aldı. 1998 yılında Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'da çeşitli gazino ve barlarda sahne aldı. 2000 yılında sözlerini kendisinin yazdığı "Beyaz Sevdalar" isimli albümünü çıkardı. Ardından 2003 yılında "Yüzde Yüz Severim", 2007'de "Sen Nasıl İstersen", 2013 yılında "Yudum Yudum" ve 2016 yılında "Yine Bana Zor Geliyor" albümlerini çıkardı.

Şarkıcılığının yanı sıra yazdığı kitaplar ile çalışma hayatına devam etti. 2003yılında düz yazılardan oluşan ilk kitabı -kaybettiği dedesine ithaf ettiği- "Sarı Saçlarımı Kestim"i çıkardı. Ardından, "Platonik Bir Aşk" ve onun devamı niteliğinde olan "Gidiyorum Bu Aşktan" isimli romanlarını yayınladıktan sonra, ilişkilere yönelik "Ben Erkek Olsaydım" isimli kitabı yayınlandı. 2014 yılında ise "Sonbahar" isimli bir roman yazdı.

Şarkıcılığın çocukluk hayali olduğunu ve şu an hayalini yaşadığını söyleyen Mansur, şarkıcılığın yanı sıra yazarlık, modellik, oyunculuk, sunuculuk gibi birçok farklı sektörde başarılı işlere imza attı. Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek veren Zeynep Mansur, bazı sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaya devam ediyor.

TGRT’de 2003 yılında perşembe günleri 10.00-12.00 arasında yayınlanan spor-magazin programı "Tele Kritik" adlı programı sundu.

1998'de yönetmen Abdullah Oğuz'un çektiği Milliyet'in araba kampanyası reklam filminde rol aldı. Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" klibinde rol aldı.

Zeynep Mansur, 2007 yılında sunuculuğunu Behzat Uygur ve Gamze Özçelik'in yaptığı ve jüri koltuğunda Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ayşe Arman, Sema Çelebi, Alinur Velidedeoğlu ve Hande Ataizi olan İkinci sezon “Buzda Dans” adlı buz pateni yarışmasına katıldı. İlhan Mansız, Yasemin Hadivent, Magic Necmi, Merve Büyüksaraç, Hülya Yiğitalp, Ece Gürsel, Paşhan Yılmazel, Hasan Yılmaz, Atilla Taş, Umut Akyürek, Zeynep Mansur, Melih Gümüşbıçak ile yarıştı ve sonunda İlhan Mansız birinci oldu.

2013 yılında, albümle aynı adı taşıyan ve söz- müzikleri Eflatun (müzisyen), düzenlemesi Ozan Doğulu’ya ait ‘Yudum Yudum’ adlı şarkısının dışında; albüme Sezen Aksu ve Aslızen de destek verdi.

2011 yılında fotoğraf sanatçısı Ümit Karalar’ın ‘Kadın ve Şiddet’ konulu Kadına “Sheddeath” fotoğraf sergisinde 50’ye yakın ünlü kadın ile beraber destek verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasını teşvik etmek amacıyla hazırlanan “Sağlık için süt için, süt içirin” Kamu Spotu’nda yer aldı.

Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan “Tek Ses Tek Nefes” Sergisi Sosyal Sorumluluk Projesi için 2012 yılının Aralık ayında katılım sağladı.

Türkiye’de kadın sorunlarına yönelik hazırlanan; 2013 yılı Şubat ayında Her Ses Bir Nefes Sergisi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 2. fotoğraf sergisinde 59 ünlü kadın ile birlikte katılım sağladı.

2015 yılında Atv'de "DÖNDÜR ŞANSINI" programında yer aldı.

Albümleri:

2000 - Beyaz Sevdalar

2004 - Yüzde Yüz Severim

2008 - Sen Nasıl İstersen (maxi single )

2013 - Yudum Yudum (maxi single )

2016 - Yine Bana Zor Geliyor (maxi single )

2018 - Tesadüfen

Kitapları :

2003 - Sarı Saçlarımı Kestirdim ( şiir kitabı)

2004 - Platonik Bir Aşk (Roman)

2005 - Gidiyorum Bu Aşktan (Roman)

2009 - Ben Erkek Olsaydım (Roman)

- Sonbahar (Yazım aşamasında roman)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2012 - Araf Zamanı (konuk oyuncu)(TV Dizisi)

2010 – Gecekondu (Kendisi)(Tv Programı)

2009 - Hicran Yarası (Filiz) (TV Dizisi)

1998 - Bizim Mahalle (13 Bölüm) (TV Dizisi)

1992 - Aşık Oldum (TV Dizisi)