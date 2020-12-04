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Zeynep Mansur'dan ilginç hava durumu sunumu sosyal medyada olay oldu!

Ünlü şarkıcı 'Zeynep Mansur' bambaşka bir konseptle televizyon ekranlara geri döndü. Mansur, hafta içi her akşam Milyon TV'de 'Havalar 1500' adlı bir programla bölge bölge, il il hava durumunu izleyicilere sunuyor. Mansur'un ilginç ve bir o kadar da eğlenceli sunumu programa farklı bir hava katıyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur şarkıcılıktan sonra şimdi de hava durumu spikeri oldu. Güzelliği ve samimi tavırları ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Mansur beklenmedik bir konseptle hava durumu programı sunmaya başladı.

Zeynep Mansur'dan ilginç hava durumu sunumu sosyal medyada olay oldu!

30 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren yayın hayata başlayan 'Havalar 1500' programı tüm hızıyla devam ediyor. Hava durumu sunumuna farklı bir hava katan Zeynep Mansur hem popüler şarkılarla hem de danslarıyla izleyiciden tam not alıyor.

Zeynep Mansur'dan ilginç hava durumu sunumu sosyal medyada olay oldu!

'Havalar 1500', Hafta içi her gün saat 20.00'de Milyon Tv'de izleyici ile buluşuyor.

Zeynep Mansur'dan ilginç hava durumu sunumu sosyal medyada olay oldu!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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