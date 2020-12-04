Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur şarkıcılıktan sonra şimdi de hava durumu spikeri oldu. Güzelliği ve samimi tavırları ile her zaman dikkatleri üzerine çeken Mansur beklenmedik bir konseptle hava durumu programı sunmaya başladı.

30 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren yayın hayata başlayan 'Havalar 1500' programı tüm hızıyla devam ediyor. Hava durumu sunumuna farklı bir hava katan Zeynep Mansur hem popüler şarkılarla hem de danslarıyla izleyiciden tam not alıyor.

'Havalar 1500', Hafta içi her gün saat 20.00'de Milyon Tv'de izleyici ile buluşuyor.