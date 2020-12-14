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Zeynep Naz Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Zeynep Naz Avcı, ABD'nin California eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'ne kabul edildi. Bu başarı sosyal medyada çokça konuşulurken internet kullanıcıları Zeynep Naz Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Zeynep Naz Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

İzmir'de yaşayan Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitimini sürdüren Zeynep Naz Avcı, Türkiye'de konuşulan bir başarı elde etti. Genç kız ABD'nin California eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'ne kabul edildi. Bunun akabinde ise  Zeynep Naz Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları aranıyor. İşte detaylar...

ZEYNEP NAZ AVCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

İzmir'de yaşayan Zeynep Naz Avcı, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nde eğitim görüyor. 17 yaşında büyük bir başarıya imza atarak  dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Standford'da eğitim alma hakkı kazandı. Zeynep Naz, Stanford'da çift anadal programıyla Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Felsefe bölümü okuyacağı öğrenildi.

Zeynep Naz Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"

"Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesi’nden kabul almış bir Naz çizelim! Üniversiteden kabul aldığı sırada sevincini ailesiyle ve arkadaşlarıyla paylaştığı görülen Avcı'ya çok sayıda tebrik mesajı geldi..."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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