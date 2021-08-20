Futbolseverlerin ilgisini çeken beIN Sports'un yeni spikeri Zeynep Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Instagram'da günden güne artan takipçi sayısıyla merak edilen Zeynep Özdemir'in hayatına haberimizde yer verdik. İşte Zeynep Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi ne? Sorularının yanıtı haberimizde...

ZEYNEP ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'da doğan sunucu, Balıkesir Üniversitesi Muhasebecilik bölümünden mezun olmasının ardından spor basınına giriş yaptı.

İstanbul TV kanalında kariyerine adım attıktan sonra ise spikerlik, editörlük ve muhabirlik yapan Özdemir, sonrasında da Fox TV'ye geçerek kariyerinde büyük bir adım attı ve ardından kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam etti.

Tivibu ve TRT Spor gibi kanallarda da çalışan başarılı sunucu şu an BeIN Sports'ta spor spikerliği yapıyor.

INSTAGRAM ADRESİ NE?

Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunan Özdemir'in kullanıcı adı 'zeyneppozdemir' şeklindedir.