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  3. Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

İstanbul'da diyetisyenlik yapan Zeynep Sağlam Eryılmaz, doktor olan kocasının kendisine sürekli aşağılayıcı laflar kullandığını ve kendisini bir eşten çok kıdemli bakıcı olarak gördüğünü gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Peki Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz olayı nedir?

Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

Ünlü diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz ile 5 yıllık eşi kardiyoloji uzmanı Dr. Alp Aslan Eryılmaz arasında çekişmeli bir boşanma süreci başladı. Eşi Alp Aslan Eryılmaz’a 2 milyon liralık boşanma davası açan Zeynep Sağlam Eryılmaz ''Bana sürekli seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum' diyerek hakaret ediyor'' diye anlattı. Peki Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

ZEYNEP SAĞLAM ERYILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Beşiktaş'ta Muayenehanesi bulunan diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıl önce evlendiği Alp Aslan Eryılmaz'a boşanma davası açarak kendisi için 10 bin kızı için 15 bin nafaka istedi. Eryılmaz ayrıca 2 milyon da tazminat talep etti. 33 yaşındaki diyetisyen 1 çocuk sahibidir. 

Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

OLAY NEDİR?

Kadiyoloji Uzmanı Alp Aslan'dan bir çocuk sahibi olan Zeynep Sağlam Eryılmaz, eşinden sürekli psikolojik baskı gördüğünü söyledi. Genç diyetisyen, eşinin sürekli kendisine “Geri zekalı ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur. Zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum” diyerek hakaret ettiğini anlattı. Eşinin ilk evliliğinden olan çocuğuyla ortak çocukları arasında ayrımcılık yaptığını iddia eden Zeynep Sağlam, "Beni kıdemli bakıcı gibi görüyor" diyerek maddi manevi tazminat istedi. 

Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

KOCA: ŞİDDETE UĞRADIM

1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan Alp Aslan Eryılmaz da eşinin fiziksel şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.

Zeynep Sağlam Eryılmaz kimdir, kaç yaşında? Zeynep Sağlam Eryılmaz, Alp Aslan Eryılmaz olayı nedir?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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