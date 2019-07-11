Zeynep Talu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP TALU KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Şubat.1967

Zeynep Talu kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Söz Yazarı

Zeynep Talu doğum yeri : İstanbul

ZEYNEP TALU BİYOGRAFİSİ



Zeynep Talu, 15 Şubat 1967 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası yazar, çevirmen ve eleştirmen Selahattin Hilav ve annesi efsane söz yazarı Çiğdem Talu’dur. 1970 senesinde o 3 yaşında iken anne ve babası boşanırlar. İlkokulu Işık Lisesi’nde, ortaokul ve liseyi St. Benoit Fransız Kolejinde okudu. 16 yaşındayken 28 mayıs 1983 tarihinde annesi kanserden ölür.

8 yaşında özel piyanoeğitimi almaya başladı. 12 yıl bu eğitimini hocası Yıldız Sarıçetin’le sürdürdü.

Zeynep Talu, annesi öldükten sonra uzun süre şarkı bestesi yazamayan Melih Kibar’ın 1984 yılında bir gün elinde getirdiği besteye söz yazmasını istemesiyle söz yazarlığına ilk defa “Neden Sanki Neden”şarkısıyla başlamıştır. Annesinin ilk yazdığı şarkıyı Nilüfer okumuştu yıllar önce, yine bu ilk şarkıyı da Nilüfer okudu.

1990 yılına kadar çeşitli firmalarda basın, halkla ilişkiler ve reklam konusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra şarkı sözü yazmaya devam etti. 1990’dan sonra profesyonel hayatına söz yazarı ve müzik prodüktörü olarak devam etti. Melih Kibar’la birlikte Polonya/Sopot şarkı yarışmasında ve Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil eden eserleri hazırladı. Ağırlıklı olarak Garo Mafyan’la çalışmaya başladı. Birlikte birçok hit şarkıya imza attılar. Bugüne kadar çeşitli Türk bestecilerin eserlerine ve bir çok yabancı parçaya yazdığı sözlerin sayısı 800’e yakındır.

Popüler sanatçılara yazdığı şarkıların dışında İstanbul Devlet Opera ve Bale’since sahnelenen “Hayal Yolcuları” adlı müzikale, başrolünü Nurseli İdiz’in oynadığı “Cahide” müzikaline, çeşitli yabancı müzikal çizgi filmlerin Türkçe versiyonlarına ve Şehir Tiyatroları tarafından sahneye konan “Kantocu” adlı müzikale şarkı sözleri yazdı.

Zeynep Talu 2010 yılında sahnelenen “Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi Değiş “ adlı Amerikan asıllı müzikalin Türkçe şarkıları yazdı.

2011 yılında Sanat Atölyesi’ni kuran Zeynep Talu, burada, müzik ve sahne sanatları alanında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra şarkı sözü yazarı ve müzik prodüktörü olarak da çalışmalarına devam ediyor.

2012 yılında Senaryosu Kürşat Başar tarafından yazılan, Mehmet Ergentarafından yönetilen “Bizim Şarkımız” adlı müzikal oyun, Zeynep Talu’nun yapımcılığını üstlendiği ilk tiyatro projesidir. Şubat 2012 de sahnelenmeye başlayan müzikal oyunda 70’lerin en sevilen parçalarını bir kez daha günümüze taşıyacak.

Zeynep Talu aynı zamanda müzik telif hakları alanında faaliyet gösteren meslek birliği MSG’de 4 yıl yönetim kurulu başkan yardımcılığı, 2 yıl da başkanlık görevinde bulundu.

Zeynep Talu, tekstilci eşi Özcan Çetinsoy’dan 28 ağustos 2012 tarihinde boşandı. Çiğdem adında bir kız çocukları vardır.