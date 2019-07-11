Zeynep Tedü Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP TEDÜ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1943

Zeynep Tedü kaç yaşında : 76

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Zeynep Tedü doğum yeri : İstanbul

ZEYNEP TEDÜ BİYOGRAFİSİ

Zeynep Tedü, 1943 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tiyatro ve sinema oyuncuları Suavi Tedü ve Perihan Tedü'nün kızıdır. Liseden sonra gittiği İtalya MilanoTiyatro Okulu'ndan mezun oldu.

1964 yılında Dormen Tiyatrosu'nda “Bulvar" adlı oyunla profesyonel oyunculuğa başladı. 1965'de Dormen Tiyatrosu sahibi Haldun Dormen'in yönettiği "Bozuk Düzen" filminde, Belgin Doruk, Ekrem Bora ve Müşfik Kenter ile oynayarak tiyatronun yanı sıra sinema oyunculuğuna başladı.

1968 yılında da “Aşk Eski Bir Yalan“ filminde Türkan Şoray, Ekrem Bora, Salih Güney ile oynadı.

Zeynep Tedü, Levent Kırca’nın Olacak O Kadar programındaki skeçlerde yıllarca oynadı. Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda oynayan sanatçı, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.

Evlilikleri : 1.evliliği: 1967 senesinde 24 yaşındayken tiyatrocu Salih Güney ile evlendi. 1969 senesinde boşandı. 1968 yılında Ebru adında kızı oldu.

2.evliliği: 1974 yılında tiyatro sanatçısı Genco Erkal ile evlendi. Bir kaç sene sonra 1977 yılında boşandı. Ayşe (d.1975) adında bir kızı var.

Filmleri :

2000 - Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi) 2. Sezon (Zeynep)

1986 - Olacak O Kadar (Zeynep) (TV Dizisi)

1985 - Bugünün Saraylısı (Feride ) (TV Dizisi)

1976 - Yalan

1973 - Kara Osman (Ayşe)

1972 - Çileli Dünya

1972 - Acı Sevda (Arzu)

1971 - Ömrümce Unutamadım- Ömrümce Aradım (Meral)

1971 - Beklenen Şarkı (Meral Altunizade)

1970 - Acımak

1970 - Zindandan Gelen Mektup (Halime)

1970 - Seven Ne Yapmaz (Zeynep)

1970 - Merhamet (Semra)

1970 - Mağrur Kadın (Şermin)

1970 - Kalbimin Efendisi (Leyla)

1970 - Bülbül Yuvası (Nesrin)

1970 - Afacan (Selma)

1969 - İki Yetime

1969 - Ölüme Giden Yol

1968 - Aşk Eski Bir Yalan (Lale)

1965 - Güzel Bir Gün İçin

1965 - Bozuk Düzen