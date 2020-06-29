Deli Yürek'in güzel Zeynep Tokuş'un son halini görenler gözlerine inanamıyor. eski Türkiye güzeli Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktı ve farklı bir alan yöneldi. Yoga eğitmenliği yapan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş sosyal medya hesabından da sıkça paylaşımlar yapıyor. Son olarak çıktığı tekne tatilinde paylaştığı fotoğrafla gündem olan Tokuş'u görenler hayran oluyor. Peki Zeynep Tokuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeynep Tokuş son hali

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Zeynep Tokuş, 1977 doğumlu ve Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk’le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

Filmografisi

Ayrılık (2009) - Tehmine

Umut (2009) - Suna Ergin

Kardelen (2008) - Miray

Beyaz Melek (2007) - Nazlı

Vizontele Tuuba (2003) - Asiye

Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım

Hırçın Menekşe (2003) - Deniz

Yazgı (2001) - Sinem

Vizontele (2001) - Asiye

Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep