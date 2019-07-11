Zeynep Tokuş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1977

Zeynep Tokuş kaç yaşında : 42

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Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Zeynep Tokuş doğum yeri : Ankara

ZEYNEP TOKUŞ BİYOGRAFİSİ

Zeynep Tokuş, 1977 doğumlu oyuncu. Türkiye güzeli seçilmiş olan Tokuş, en yüksek rating'lerinden birini yakalamış "Deliyürek" dizisinde rol almış, 2007 nin çok konuşulan, popüler yarışması "Buzda Dans"da da birinciliği yakalamıştır.

Zeynep Tokuş, 1977'de Ankara'da doğdu. Liseyi İzmir Özel Çakabey Koleji'nde okuktan sonra, girdiği Bilkent ÜniversitesiGrafik Tasarım bölümününden mezun oldu. Ankara Özel Stilistlik Okulu'nu bitirdi.

1998 yılında, Star Tv'nin düzenlediği Türkiye güzelik yarışmasında birinci seçildi. Türkiye güzeli olmasının ardından, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı "Deliyürek" dizisinde İmirzalıoğlu'nun sevgilisi rolüyle izleyici karşısına çıktı. Deliyürek'ten sonra Hırçın Menekşe ve Esir Şehrin İnsanları dizilerinde de rol aldı.

4 yıl evli kaldığı eşi Bülent Helvacı'dan ayrıldıktan sonra, jinekoloğu Alp Nuhoğluile evlendi. Bir süre arayla Vizontele ve Yazgı adlı sinema filmlerinde oynadı.

Özel hayatındaki problemleri sebebiyle, çok sevilen "Çocuklar Duymasın" dizisinde, "Meltem" karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un diziden ayrılmasıyla, rolün yeni yüzü oldu. Birol Güven'le Özel hayatında problem yaşamayacağına dairanlaşma yaptığı söylentileri bir süre gündemi meşgul etti.

Show Tv'de yayınlanan, "Buzda Dans" yarışmasında, partneri Robert Beachampile birinciliği kazandı. Yarışmanın ortalarında olunan dönemde, bir gece, eşi Alp Nuhoğlu ve yarışmadaki partneri Beachamp ile gece klübü çıkışı sırasında Beachamp'ın kendine yakınlaşması, medyada büyük yer aldı. Yaşanan olayın ardından Tokuş yarışmayı terk etmek isterken, eşi Nuhoğlu ise basına şu açıklamayı yapıyordu;

Ben doktorum. Kimin, ne olduğunu çok iyi biliyorum. Robert'in gay olduğu, konuşmalarından ve hareketlerinden belli. Zaten normal bir erkeğin eşime o şekilde sarılmasına izin vermem. Robert'i niye kıskanayım ki? Buz pistinde Zeynep ile birbirlerine hayran hayran da bakabilirler... Bunda ne var ki? Kız kıza bakışıyorlar işte...