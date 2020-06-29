Zeynep Tokuş’tan sosyal medyayı sallayan poz!

Deli Türek filminde Kenan İmirzalıoğlu ile rol alan ve hafızalara kazınan Türkiye güzeli Zeynep Tokuş'tan sosyal medyayı sallayan bir poz geldi. Deli Yürek filminde şöhreti zirve yapan Tokuş ani bir kararla oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başlamıştı.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş oyunculuğun ardından yoga eğitmeni olarak bambaşka bir kariyere yöneldi. Evliliğinin ardından ekranlardan uzaklaşan Güzel sosyal medyanın gözde isimlerinden olmaya devam ediyor.

Sezonu Fethiye'de açan Tokuş, teknenin güvertesinde yoga ve pilates yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

TATİLDE YOGASINI İHMAL ETMEDİ

Yoga eğitmenliği yapan Tokuş, Fethiye'de tekne ile açıldı ve güverte kısmında güneşe karşı yoga, pilates yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş, “Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme” dedi.

Teknede yoga yaparken verdiği pozu paylaşan Zeynep Tokuş kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Zeynep Tokuş şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktı.

Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.

Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı.

Zeynep Tokuş sosyal medya hesabından videolar paylaşarak takipçilerine yoga eğitimleri veriyor.

ZEYNEP TOKUŞ KİMDİR?

1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canladırmıştır (2014) .

2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.

İlk evliliğini (2000-2004) iş adamı Bülent Helvacı ile yapan Tokuş'un bu evliliğinden oğlu Alp dünyaya geldi. Jinekolog Alp Nuhoğlu ile evliliğinden de (2005-2009) oğlu Ali dünyaya geldi. Üçüncü evliliğini Ağustos 2011'de Erdem Yılmaztürk’le yaptı. Bu evlilikten de bir kız çocuğu olan Tokuş, üç evliliğinden toplam üç çocuk annesidir.

Filmografisi

Ayrılık (2009) - Tehmine

Umut (2009) - Suna Ergin

Kardelen (2008) - Miray

Beyaz Melek (2007) - Nazlı

Vizontele Tuuba (2003) - Asiye

Eski Şehrin İnsanları (2003) - Nedime Hanım

Hırçın Menekşe (2003) - Deniz

Yazgı (2001) - Sinem

Vizontele (2001) - Asiye

Deli Yürek (1998-2001) - Zeynep

Zeynep Tokuş ve oğlu Alp

ZEYNEP TOKUŞ GENÇLİĞİ