Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlediği anlar olay oldu!

Deli Yürek dizisindeki performansı ile bir anda büyük bir kitlenin beğenisi toplayan ancak ani bir kararla oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş'un eşi geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı

43 yaşındaki Tokuş, eşinin kendisini camın ardından kaydettiği görüntüye "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notunu düştü.

Zeynep Tokuş'un bu videosunu gören takipçileri paylaşıma "Terminatör Zeynep" şeklinde esprili yorum yaptı.

Öte yandan uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan Tokuş, hayatına yoga eğitmeni olarak devam ediyor.