Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Karşıyaka, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü maç özeti, maç sonucuÜnlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın acı kaybı!Boluspor Başkanı Abdullah Abat kimdir, kaç yaşında ve nereli?Bakü'de tarihi anlar! Azerbaycan'ın Ermenilere karşı zaferi böyle kutlandı...1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2021 | Çocuk parası ne kadar 2021?Alev Alev 6. bölüm izle | Alev Alev 6. bölüm 3. fragmanı nefesleri kesti!PFDK sevki takımından uzaklaştıramadı! Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Ümraniyespor maçını vinçle izlediAsgari ücret kaç gün üzerinden hesaplanır? | Asgari ücret hesaplamaThe Game Awards 2020 ne zaman ve saat kaçta? Hangi oyunlar aday, nasıl izlenir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlediği anlar olay oldu!

Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlediği anlar olay oldu!

Deli Yürek dizisi ile büyük bir başarı yakaladıktan sonra oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş koronavirüs tedavisi devam eden eşi Erdem Yılmaztürk'ün odasını temizlerken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Deli Yürek dizisindeki performansı ile bir anda büyük bir kitlenin beğenisi toplayan ancak ani bir kararla oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş'un eşi geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı

Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlediği anlar olay oldu!

43 yaşındaki Tokuş, eşinin kendisini camın ardından kaydettiği görüntüye "Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan" notunu düştü.

Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlediği anlar olay oldu!

Zeynep Tokuş'un bu videosunu gören takipçileri paylaşıma "Terminatör Zeynep" şeklinde esprili yorum yaptı.

Zeynep Tokuş'un karantina odasını temizlediği anlar olay oldu!

Öte yandan uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan Tokuş, hayatına yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT