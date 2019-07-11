Zeynep Tosun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP TOSUN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1981

Zeynep Tosun kaç yaşında : 38

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Meslek : Tasarımcı, Stil Danışmanı

Zeynep Tosun doğum yeri : İstanbul

ZEYNEP TOSUN BİYOGRAFİSİ

Zeynep Tosun, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası mimar Çetin Tosun, annesi moda tasarımcısı Günseli Coşkuner’dir. Sinema oyuncusu Filiz Akınteyzesidir. İstanbul’da Sainte Pulchérie Lisesinde 5 yıl ortaokul ve liseyi Fransızca okuyup sonra Saint Benoit Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversitede İşletme bölümünde okuyup mezun olmasının ardından bu işin ona göre olmadığını karar verdi ve İtalya’ya moda okumaya gitti. Milan’da prestijli, Istituto di Marangoni’de bir sene Moda Tasarımı okudu. 1 sene de master yaptı. Yaz kursları da aldığı aynı okulda okurken 2005 yılında yazın Türkiye’de Derishow’da staj yaptı ve İtalya’da bir senelik moda tasarım kursundan sonra aynı okulda master programına kabul edildi. Bu program boyunca illustrasyon, dijital moda, kalıp ve moda tarihi dersleri aldı.

Zeynep Tosun, mezun olduktan sonra ilk defilesini, Temmuz 2006’da Londra’da yapar yapmaz Alberta Ferretti’den iş teklifi aldı ve Rimini’ye yerleşti. Alberta Ferretti ve Dice Kayek'in de bulunduğu ünlü tasarım evleri için tasarım ekibinin bir parçası olarak çalıştı ve bu da haute couture becerilerini geliştirdi. 2007senesinde Türkiye’ye döndü.

Zeynep Tosun 2007 yılında, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçi Birlikleri (İTKİB)’in genç tasarımcılar yarışmasında üçüncü oldu. Ardından Esin Maraşlıoğlu’nun designloft isimli projesinde görev aldı. Bunlara ek olarak yerel bazı markalara danışmanlık yaptı.

2008 yılı Ekim ayında kendi markasını kurdu ve Londra Moda Haftasında gösterilen porter koleksiyonlarına ek olarak özel üretilen haute couture üzerine yoğunlaşıyor. Kişiye özel haute couture koleksiyonumun dışında, bir de pret-a-porter koleksiyonu çıkarıyor. Marka, İstanbul'daki Gizia Kapısı Nişantaşı'nda ve ayrıca showroomunda ve lüks mağazalardaki mağazalarda satılmaktadır. Önceki koleksiyonlar, sadece dünya genelinde anahtar moda yayınlarında yer almakla kalmayıp, Lady Gaga'nın da aralarında olduğu sanatçılar ve stil simgeleri tarafından giyildi ve desteklendi.

Zeynep Tosun’un, Bodrum Gölköy'de yazlık evi vardır.