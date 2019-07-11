Zeynep Türkeş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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ZEYNEP TÜRKEŞ KİMDİR?
Doğum tarihi : 21.Kasım.1975
Zeynep Türkeş kaç yaşında : 44
Kilo & Boy :
Burcu : Akrep
Meslek : Pop Şarkıcısı, Besteci
Zeynep Türkeş doğum yeri : Kocaeli, İzmit
ZEYNEP TÜRKEŞ BİYOGRAFİSİ
Zeynep Türkeş, 21 Kasım 1975 tarihinde İzmit, Kocaeli’nde doğmuştur. Müzik dünyasında “Zeynep” olarak tanınmıştır. Babası Kemal Türkeş’dir. FransaStraaburg "Liberman" okulunda 2.5 yıl okudu.
İTÜ Devlet Konservatuarı Şan Bölümünü kazandı ve 1987 yılında konservatuara başlayan Zeynep, 6 yıl çalgı eğitimi, dört telli Kemençe, Türk Musikisi (Alaturka) eğitimi aldı. 1999 sonunda mezun oldu.
Zeynep, 1992 yılında lisanslı İstinye Spor Klübü´nde buz pateni yaptı ve Türkiye 1. Ve 3.´lüğü kazandı. Bir dönem yüzme sporuyla da uğraşan Zeynep çok iyi bir yüzücüdür.
1995 yılının Şubat ayında "İnadı Bırak" Albümü ile müzik piyasasına adımını attı.
1996 yılında çıkardığı ikinci albümü "Dudaklarımda Sevdan"ı yayınladı. "Hadi Hadi", "Yanarım" ve "Kolla Kendini" gibi parçalar büyük ilgi gördü. 1996 yılında askerler için pek çok konserde yer aldı. Ankara'da olağanüstü hal bölgesinden tedavi için gelen, AMPUTE (savaşta kolunu, bacağını kaybeden) gazi askerler için düzenlenen moral gününe katıldı.
16 Eylül 2018 tarihinde basketbol menajeri Can Yalman ile evlendi.
Albümleri:
1995 - İnadı Bırak
1996 - Dudaklarımda Sevdan
1998 - İlk Aşk - Adamım )
2000 - Halalzade
2003 - Kara Kaplı Kitap
2007 - Yıkıl
2009 - Mayın & Yıkıl
2011 - Sonumuz Belli
2013 - Deli Gülüm
2013 - Yalan Dolan
2016 - Yanacaksın (Çağlar Alkaç ile) (Maxi Single Albüm)
2017 - Askeriniz Mustafa Kemal Paşam Senin (Single)
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