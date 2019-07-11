Zeynep Vuran Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP VURAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Eylül.1993

Zeynep Vuran kaç yaşında : 26

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek :

Zeynep Vuran doğum yeri : Bursa

ZEYNEP VURAN BİYOGRAFİSİ

8 Şubat 2016 tarihinde başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Zeynep Vuran, 25 Eylül 1993 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Babası aslen Tokatlı annesi de Bulgaristan göçmeni olan Zeynep anneannesinin yanında Bursa'da büyümüştür. Trakya Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunudur.

Doğa yürüyüşleri, müzik dinlemek sevdiği şeyler arasında olan Zeynep Vuran, ruh haline göre giyiniyor. Dans etmeyi, yemek yapmayı, evde huzurlu bir hayat sürmeyi seviyor.

Zeynep Vuran, 8 Şubat2016 tarihinde TV 8ekranlarında yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise Nur Yerlitaş, İvana Sert, Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Bahar Candan, Dicle Turgal, Dilara Rabia Yaşar, Esin Çepni, Melike Çamlıoğlu, Meral Avcı, Özge Sarı, Selay Topçuoğlu, Tuğba İldiz, Yağmur Taktaş, Yeşim Aydın, Zeynep Vuran olacaktır.

8 Nisan 2016 gecesi yapılan İşte Benim Stilim yarışması finalinde 6. Sezonun birincisi Yeşim Aydın oldu.