Zeyno Günenç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Haziran.1967

Zeyno Günenç kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Zeyno Günenç doğum yeri : İzmit

ZEYNO GÜNENÇ BİYOGRAFİSİ

Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit’te doğmuştur. Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra istifa ederek Kanada Vancouver'a gitti ve bir yıl tiyatro eğitimi aldı.

Radyo Tek (Londra), Power Fm, Radio XL gibi birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı. Süheyl Uygurve Behzat Uygurkardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı kabare oyunda görev aldı. 3 sene Türkiye'nin birçok yerini turne ile gezdi. Daha sonra Tiyatrokare topluluğunda çalıştı.

Esas tanınması “Çocuklar Duymasın” adlı dizideki "Dominant Gönül teyze" karakteriyle oldu. dizinin başrollerinde ise Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Özgür Ozan rol aldı.

2005 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Keloğlan Kara Prens'e Karşı” adlı sinema filminde oynarken Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ahu Türkpençe, Nükhet Duru, Gazanfer Özcan, Bülent Polat, Ayşen Gruda,Hakan Bilgin, Alp Kırşan, Necmi Yapıcı ile beraber rol aldı.

Zeyno Günenç, 1997 yılında Okan Bayülgen ile evlendi. 16 ay evli kaldıktan sonra 1998 yılında boşandı.

2017 yılının Temmuz ayında İsviçreli eski balet Gilles Kanert ile evlendi.

Rol Aldığı Bazı Oyunları :

2005 - Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatro kare

1998 - Üç Salakşörler : Sam BobrickRon Clark - Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu

1996 - Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Bursa Devlet Tiyatrosu

1991 - Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Bursa Devlet Tiyatrosu

1989 - Sekiz Kadın : Robert Thomas : Bursa Devlet Tiyatrosu

1989 - Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun) : Üzeyir Hacıbeyli - Bursa Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Çocuklar Duymasın (Gönül / Dominant Teyze)(TV Dizisi)

2016 - Tatlı İntikam (Süheyla)(TV Dizisi)

2012 - İnsanlar Alemi (Zeyno) (TV Dizisi)

2010 - 2013 - Çocuklar Duymasın (Gönül) (TV Dizisi)

2009 - 2011 - Geniş Aile (Nadide) (TV Dizisi)

2008 - Paramparça Aşklar (TV Dizisi)

2007 - Hayat Apartmanı (Feride) (TV Dizisi)

2008 - Doktorlar (Zuhal) (TV Dizisi)

2005 - Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Devriye) (Sinema Filmi)

2004 - Çocuklar Ne Olacak (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)

2002 - 2004 - Çocuklar Duymasın (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Dominant Teyze Gönül) (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Hürmet) (TV Dizisi)

1988 - Kuşlu Çorap (TV Filmi)