DSÖ, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini değerlendiren raporu yayımladıManchester United, Alex Telles transferini bitirdi!İlkadım Başkanı Demirtaş: Emekleri boşa çıkarmayalım!Rus basını: Türk İHAları karşısında Ermenistan çaresiz!Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Özgür Tarhan'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiEKPSS için ek başvuru alınacak: Ek başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?55 ton narın parasını ödemeyenlere 3 yıl 4 ay hapis cezasıZeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildiSeda Sayan'ın son hali! Estetik operasyon geçiren Seda Sayan'a ne oldu?Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi" denildi.

 

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT