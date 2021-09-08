Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

Alınan bilgilere göre kaza saat 02.00 sularında Zeytinburnu'da D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu ve iddiaya göre makas atarak trafikte ilerleyen 06 HPP 54 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez yola savrulurken motosiklet ise 500 metre kadar yolda sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden bir vatandaşın başının çarpmanın etkisiyle koptuğu ve yola savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle polis ekipleri D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde yolu kapatarak diğer araçların geçişini yan yoldan sağladı.

MOBESELER İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri de motosikleti kullanan kişiyi belirlemek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Ayrıca hayatını kaybeden Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in cansız bedenlerinin yoldan kaldırılması sonrası D-100 Karayolu Edirne istikameti araç trafiğine açıldı. Kazada can veren Akıl ve Dönmez'in cesetleri Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.