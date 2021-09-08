Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?KYK 1.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?DSİ kura sonuçları açıklandı mı? | İŞKUR DSİ kura sonuçları 2021Son dakika | İstanbul Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü! Yüksek Hızlı Tren başka bir trenle kafa kafaya geldiNiran Ünsal'ın eşi İbrahim Gugu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Nusaybin’de iki köy karantinada! Vakalar artıştaResmi Gazete'de yayımlandı: Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı!Hüsamettin Topuzoğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?ŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Aman kaçırma! İndirimli ürünler ŞOK'taŞOK 8 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Kavanoz ve kavanoz kapağı çeşitleri ŞOK'ta
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

İstanbul Zeytinburnu'da sürücüsünün makas attığı motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada hayatını kaybeden kişilerden birinin kafası çarpmanın etkisiyle koparak yola savruldu.

Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

Alınan bilgilere göre kaza saat 02.00 sularında  Zeytinburnu'da D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in  bulunduğu ve iddiaya göre makas atarak trafikte ilerleyen 06 HPP 54 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. 

Şiddetli çarpmanın etkisiyle Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez yola savrulurken motosiklet ise 500 metre kadar yolda sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

KORKUNÇ ŞEKİLDE CAN VERDİ 

Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden bir vatandaşın başının çarpmanın etkisiyle koptuğu ve yola savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle polis ekipleri  D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde yolu kapatarak diğer araçların geçişini yan yoldan sağladı.

Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

MOBESELER İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri de motosikleti kullanan kişiyi belirlemek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Ayrıca hayatını kaybeden  Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in cansız bedenlerinin yoldan kaldırılması sonrası  D-100 Karayolu Edirne istikameti araç trafiğine açıldı. Kazada can veren Akıl ve  Dönmez'in cesetleri Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zeytinburnu'da makas faciası: 2 kişi öldü! Kazada bir kişinin kopan kafası yola savruldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT