Zeytinin faydaları nelerdir? Zeytin neye iyi gelir? Kilo verdirir mi?

Kahvaltıların vazgeçilmesi zeytinin insan vücuduna olan yararlarıyla birlikte sağlıklı beslenmenin de vazgeçilmez besini olmuştur. Sadece kahvaltıda değil ara öğünlerde de zeytin yemenin birçok faydası bulunmaktadır. A, D, E ve K vitaminleri açısından çok zengindir aynı zamanda kalsiyum kaybını engellemektedir.İşte size daha bilinmeyen birçok faydaları; Peki zeytinin faydaları nelerdir? Zeytin neye iyi gelir? Zeytin kilo verirdir mi? İşte detaylar...

ZEYTİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kardiyovasküler Faydalar

Serbest radikaller kolestrolü oksitlediğinde, kan damarları hasar görür ve arterlerde yağ oluşur ve muhtemelen bir kalp krizine yol açar. Siyah zeytin içerisindeki antioksidan besinler, bu kolesterolün oksidasyonunu engeller ve böylece kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur. Zeytin yağ içerir, ancak bu, ateroskleroz riskini azalttığı ve iyi kolesterolü arttırdığı bilinen sağlıklı tekli doymamış türdür. Tekli doymamış yağdaki diyetler, tekli doymamış yağ içeriğini arttırmak için (toplam yağda çok yüksek olmamak için) değiştirildiğinde, genellikle kan kolesterolü, LDL kolesterolü ve LDL: HDL oranı düşüş gösterirler. Tüm bu değişiklikler kalp hastalığı riskimizi düşürür.

Yakın geçmişte yapılan araştırma çalışmaları, zeytinlerde bulunan tekli doymamış yağın (ve zeytinyağının) kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Zeytinlerde bulunan ve bir zamanlar vücuda absorbe edilen ve hücrelerimize nakledilen oleik asit, hücre membran seviyesindeki sinyal verme modellerini değiştirebilir (özellikle G-protein ilişkili basamakları değiştirerek). Hücre zarı seviyesindeki bu değişiklikler kan basıncının düşmesine neden olur.

Kanser Önleme

Zeytinin antioksidan ve antienflamatuar özellikleri onları kansere karşı korumak için doğal hale getirir, çünkü kronik oksidatif stres ve kronik inflamasyon kanser gelişiminde anahtar faktörler olabilir. Eğer hücrelerimiz oksidatif stres (hücre yapısına ve hücrenin aşırı reaktif oksijen içeren moleküller tarafından hasar görmesine) ve kronik aşırı inflamasyona maruz kalırsa hücre kanseri riskimiz artar. Zeytin bize zengin antioksidan ve antienflamatuar besin maddeleri sağlayarak, bu tehlikeli kronik oksidatif stres ve kronik enflamasyon kombinasyonunu önlememize yardımcı olabilir.

Siyah zeytin, vücut yağındaki serbest radikalleri nötralize etme yeteneğine sahip vitamin E’nin mükemmel bir kaynağıdır. Özellikle Zeytinlerde bulunan kararlı tekli doymamış yağlarla çalışırken, E vitamini hücresel işlemleri daha güvenli hale getirebilir. Mitokondriyal enerji üretimi gibi bu tür işlemler iyi korunmadığı zaman, üretilen serbest radikaller bir hücrenin mitokondriasına zarar veren oksidasyona neden olabilir ve hücrenin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli enerjiyi üretmesini önleyebilir. Bir hücrenin DNA’sı hasar görürse mutasyona uğrayabilir ve kanserleşebilir. Çalışmalar, zeytinyağı ile desteklenmiş bir diyetin, balık yağı bakımından zengin bir diyet olarak neredeyse düşük bir risk olan kolon kanseri riskini arttırdığını göstermiştir.

Daha Az Ağrı

Zeytin, İbuprofen görevi görebilen birçok antioksidan ve anti-inflamatuar besin maddesi sağlar. Yağları, antienflamatuar ajanlar içeren bir madde olan oleokanital içerir. Klasik NSAID’lere benzer şekilde, bunlar siklooksijenazın (COX) seçici olmayan bir inhibitörüdür. Günde tipik bir zeytinyağının 50 g’ından (üç buçuk çorbadan fazla), yetişkin ibuprofen dozunun 1/10’u kadar benzer anti-inflamatuar etkiye sahip bir miktarda oleokanital bulunur. Bunların sonucunda da ağrı eşiği yükselir ve egzersizden sonra meydana gelen kas ağrılarında iyileşme olur.

Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme

Siyah zeytin; yağ asitleri ve besleyici, hidratlı ve koruyucu antioksidan bakımından zengindir. Bunların başında ise E vitamini gelmektedir. Topikal olarak uygulanmış olsun ya da emilir E vitamininin cildi ultraviyole radyasyona karşı koruduğu ve bu nedenle cilt kanserine ve erken yaşlanmaya karşı korunduğu gösterildi. Yüzünüzü ılık suda yıkayarak, hassas noktalara birkaç damla zeytinyağı uygulayarak ve durulamadan önce 15 dakika emilmesine izin vererek sağlıklı, parlak bir cilt elde edebilirsiniz.

Alerjilere karşı zeytin

Yeni araştırmalar, zeytinlerin, özellikle de alerji ile ilgili koşullar altında, bize anti-inflamatuar faydalar sağlamak için nasıl çalıştığını açıklamaya yardımcı olabilir. Zeytin özlerinin artık hücresel düzeyde anti-histamin olarak işlev gördüğü gösterildi. Özel histamin reseptörlerini (H1 reseptörleri olarak adlandırılır) bloke ederek, zeytin ekstraktlarındaki benzersiz bileşenler bir hücrenin histamin tepkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Histamin alerji ile ilişkili koşullarda fazla üretilen ve inflamatuar sürecin kilit bir oyuncusu olabilen bir molekül olduğundan, zeytinlerden aldığımız anti-inflamatuar faydaların bu anti-histamin yolağını içermesi muhtemeldir. Ayrıca, zeytinlerin anti-alerjik bir diyetin parçası olarak özel bir rol oynaması da mümkündür. Dolaşımınız artıyor ve zeytin tüketimi ile daha rahat nefes alabileceksiniz. Kan akışını artırabilirler ve astım gibi hastalıkların etkilerini antiinflamatuar özellikleri ile azaltmaya yardımcı olurlar.

Sindirim Sistemi Sağlığı

Siyah zeytinlerde hem vitamin E hem de tekli doymamış yağların sık tüketimi kolon kanseri oranlarının düşüklüğü ile ilişkilidir. Bu besinler, serbest radikalleri nötralize ederek kolon kanserini önlemeye yardımcı olur. Zeytinyağının koruyucu fonksiyonu ülserler ve gastrit üzerinde de faydalı etkiye sahiptir. Zeytinyağı safra ve pankreas hormonlarının salgılanmasını reçete edilen ilaçlardan çok daha doğal bir şekilde aktive eder ve böylece safra taşı oluşumu insidansını düşürür. Bir fincan siyah zeytin, gıdayı sistemden daha sağlıklı bir tempoda taşımaya yardımcı olarak, sindirim sistemi sağlığını teşvik eden, lifin günlük ödenek miktarının% 17’sini de içeriyor. Bu, sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü çok fazla çalışmak zorunda bırakmamakta ve sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli kimyasal ve mikroorganizma popülasyonlarının ideal dengesini desteklemektedir.

İyi bir demir kaynağı

Zeytin, özellikle de siyah zeytinde demir çok yüksektir. Kırmızı kan hücrelerinin vücuda oksijen taşıma kabiliyeti kandaki demirin varlığına bağlıdır. Demir eksikliğinden muzdarip olursak, dokularımız yeterli oksijen almaz ve soğuk veya zayıf hissedebiliriz. Demir ayrıca enerji üretiminde hayati bir rol oynar. Demir katalaz, demir peroksidaz ve sitokrom enzimleri de dahil olmak üzere bir dizi enzimin gerekli bir parçasıdır. Aynı zamanda, yağın kullanımı için önemli olan, vazgeçilmez bir amino asit olan karnitin üretmeye yardımcı olur. Her şeyin üstesinden gelmek için, bağışıklık sisteminin doğru işlevi yeterli miktarda demir bağlıdır.

Göz Sağlığı

Bir bardak zeytin, günde önerilen retansiyona dönüştürüldüğünde, sağlıklı gözler için çok önemli olan A vitamini miktarının yüzde onunu içerir. Gözün ışığı ve karanlığı daha iyi tanımlayarak gece görüşünü geliştirmesini sağlar. Ayrıca, A vitamininin katarakt, maküla dejenerasyonu, glokom ve diğer yaşa bağlı oküler hastalıklara karşı etkili olduğuna inanılmaktadır.

Glutatyon Kan Seviyelerini Artırır

Zeytinler glutatyonun (vücudun önde gelen antioksidan besin öğelerinden biri olan) kan düzeylerini yükseltme kabiliyetini göstermişlerdir. Zeytin hamuru tüketimi kandaki glutatyon düzeylerinde belirgin olarak artma ve antioksidan kapasitesinde iyileşme ile ilişkilidir.

ZEYTİN KİLO VERDİRİR Mİ?

Görünüşe göre, tekli doymamış yağlar, zeytinde bulunan tür, kilo kaybını teşvik edebilir. Zeytinyağı tüketiminin yağ hücreleri içindeki yağları parçaladığı, göbek yağından kurtulduğu ve insülin duyarsızlığını azalttığı gösterildi. Zeytinyağından elde edilen aroma özleri bizi daha tok hissetirir ve kalori alımımızı günde yaklaşık 200 azaltabilir hale getirebilir.

ZEYTİN NEYE İYİ GELİR?

Kalınbağırsak, prostat, mide ve pankreas kanserine yakalanma riskini azaltır.

Kalp-damar hastalıklarından koruyucu etkisi vardır.

Karaciğeri korur.

Kemikleri güçlendirir.

Antioksidandır.

Kabızlığı önler.

Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur.

Virüs, bakteri ve mantarlara karşı koruyucudur.

Çocuklarda sağlıklı diş gelişiminin tamamlanmasına yardımcı olur.

Hücreleri yeniler böylelikle yaşlanmayı geciktirir ve ömrü uzatır.

Zeytin ve zeytinyağının yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır. İçerdiği “Oleuropein” maddesinin hücre yenileyici özelliği vardır. Bu madde kansere karşı olumlu sonuçlar veren bir maddedir

Zeytinde bulunan zeytinyağı yüksek tansiyon problemi(hipertansiyon) olan hastalarda olumlu sonuçlar veriyor ve tansiyonun dengelenmesini sağlıyor. Ancak zeytinin ve zeytinyağının tuzlu olmaması gerekir.