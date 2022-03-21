Zeytuni ne demek, TDK'ya göre Zeytuni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeytuni ne demek? Zeytuni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeytuni kelimesi. Peki zeytuni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeytuni nedir, zeytuni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEYTUNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeytuni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zeytuni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeytuni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zeytin rengi

- Bu renkte olan

