Zhang Ziyi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZHANG ZİYİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Şubat.1979

Zhang Ziyi kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu

Zhang Ziyi doğum yeri : Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

ZHANG ZİYİ BİYOGRAFİSİ

“Kaplan ve Ejderha” (Crouching Tiger Hidden Dragon)filminde oynadığı Jen Yu karakteri ile tanındı.

Zhang Ziyi, 9 Şubat 1979 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetinin başşehri Pekin’de Zhang Yuanxiao, Li Zhousheng çiftinin kızı olarak doğmuştur. Zhang Zinan adında abisi vardır. 8 yaşındayken dans çalışmalarına başladı. 11 yaşından itibaren yatılı olarak okuduğu Pekin Dans Akademisi mezunudur.

15 yaşında ulusal gençlik dans şampiyonluğunu kazandı ve Hong Kongtelevizyon reklamlarında oynamaya başladı.

1998 yılında daha Drama Central Academyde okurken ilk filmi olan “The Road Home”da oynadı. Zhang Ziyi, Çin dövüş sanatlarını bilmemesine rağmen iyi bir dansçı olduğu için birçok filminde çok akrobatik dövüş sahneleri yapmıştır.

En bilinen rolü 2000 yılında “Kaplan ve Ejderha” (Crouching Tiger Hidden Dragon)filminde oynadığı Jen Yu karakteridir.

2001 yılında başrollerinde Jackie Chan ve Chris Tucker’in oynadığı “Bitirim İkili 2” filminde rol aldı. Oynadığı ilk Amerikan filmi olan bu filmde İngilizce bilmeden oynadı. Jackie Chan yönetmenin söylediği her şeyi onun için Çinceye çevirmek zorunda kalmıştı. 2004 yılında İngilizcesini geliştirmek için dersler aldı.

Zhang Ziyi, 2001 yılında FHM dergisinin 100 güzel kadın sıralamasında 2. Oldu. Pantene şampuan reklamlarında oynadı. 2006 Cannes Festivali'nde jüri üyesi oldu.

2005 yılında yapımcılığını Steven Spielberg’in yaptığı yönetmen Rob Marshall’ın filmi “Bir Geyşanın Anıları” filminde Ken Watanabe ile beraber oynadı.

Ödülleri :

2000 - Toronto Film Critics Association Ödülü - En iyi yardımcı kadın oyuncu, Kaplan ve Ejderha

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı :

2013 - My Lucky Star (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2013 - My Lucky Star (Sophie) (Sinema Filmi)

2013 - Büyük Usta (Sinema Filmi)

2012 - Dangerous Liaisons (Sinema Filmi)

2011 - Til Death Do Us Part (Shang Qinqin) (Sinema Filmi)

2009 - Lost for Words (Lin Zhen) (Sinema Filmi)

2009 - The Founding of a Republic (Gong Peng) (Sinema Filmi)

2009 - Mahşerin Dört Atlısı (Kristen) (Sinema Filmi)

2008 - Ebediyen Büyülenmiş (Meng Xiaodong) (Sinema Filmi)

2007 - Ninja Kaplumbağalar (Karai-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Şölen (Kraliçe Wan) (Sinema Filmi)

2005 - Bir Geyşanın Anıları (Sayuri) (Sinema Filmi)

2004 - Parlayan Hançerler (Mei) (Sinema Filmi)

2004 - 2046 (Bai Ling) (Sinema Filmi)

2002 - Ultimate Fights From The Movie... (Jen Yu (Crouching Tiger, Hidden Dragon)(Video)

2002 - Kahraman (Moon) (Sinema Filmi)

2001 - Zu Warriors (Joy) (Sinema Filmi)

2001 - Savaşçı Musa (Prenses Bu-yong) (Sinema Filmi)

2001 - Bitirim İkili 2 (Hu Li) (Sinema Filmi)

2000 - Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger Hidden Dragon) (Jen Yu) (Sinema Filmi)

1999 - The Road Home (Genç Zhao Di) (Sinema Filmi)