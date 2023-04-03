Zico Soree kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zico Soree Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zico Soree kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zico Soree ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.