Zico Soree kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zico Soree Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zico Soree adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zico Soree Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zico Soree 29 Ocak 2003 tarihinde Zwolle şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zico Soree Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zico Soree, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zico Soree'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Zico Soree Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zico Soree futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında PEC Zwolle U17
1 Temmuz 2020 yılında PEC Zwolle U18
1 Temmuz 2021 yılında PEC Zwolle U21
1 Ocak 2023 yılında Willem II U21
Zico Soree Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zico Soree şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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