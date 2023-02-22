Ziga Laci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Laci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziga Laci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ziga Laci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ziga Laci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Laci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ziga Laci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziga Laci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziga Laci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziga Laci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziga Laci 20 Temmuz 2002 tarihinde Murska Sobota şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Žiga Laci şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziga Laci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Ziga Laci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ziga Laci'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ziga Laci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziga Laci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ziga Laci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziga Laci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında AEK Atina

31 Ağustos 2022 yılında FC Koper

31 Aralık 2022 yılında AEK Atina

Ziga Laci kimdir

Ziga Laci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziga Laci şuan AEK Atina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ziga Laci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Ziga Laci nereli

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