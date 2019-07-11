Zihni Göktay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Aralık.1946

Zihni Göktay kaç yaşında : 73

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı

Zihni Göktay doğum yeri : İstanbul

ZİHNİ GÖKTAY BİYOGRAFİSİ

Zihni Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden olan usta bir isimdir. Lüküs Hayat operetinin demirbaşıdır.

Zihni Göktay, 2 Aralık 1946 Tarihinde İstanbul-Fatih'te Hocaüveyz Mahallesi'nde Kübra ve İbrahim Göktay çiftinin ikinci çocukları olarak doğdu. Babası İbrahim Bey, usta bir terziydi. Zihni Göktay Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Lise bitince Eminönü Halk Evi'nde tiyatroya devam etti.

1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. ( İstanbul Üniversitesi Milli Türk Talebe Birliği ) Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile geçti 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesinde çalıştı..1973 yılından beri İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oynamaktadır. 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Film seslendirmeleri yaptı.

Sivas Temeltepe’de askerlik hizmetini yaptı.

Kemal Sunal çok ünlü değilken Deve Kuşu Kabare'de oynuyordu ve onunla gençliğinden tanışıyordu Zihni Göktay. Birgün Kemal Sunal ona “ Şehir Tiyatrosu'nda eşeğin kuyruğu gibi ne uzuyorsun ne kısalıyorsun, gel beraber film çekelim' dedi.” Ve “Tosun Paşa” (1976) filminde oynadılar. “Gel bir film daha yapalım” dedi. “Atla Gel Şaban” ile “Meraklı Köfteci'yi” yaptılar. Ondan sonra şansı açıldı, 35 reklam filmi çekti.

1976 yılında çevirdiği “Tosun Paşa” filmi ile kazandığı parayla Sevinç hanımla evlendi.

Zihni Göktay, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden olan usta bir isimdir. Lüküs Hayat operetinin demirbaşıdır.

Çok sayıda tiyatro eserinin yanı sıra sinemaseverler kendisini Tosun Paşa filminde Tellioğlu Ruhi, Meraklı Köfteci filminde "Zühtü" ile akıl hastanesinde topsuz penaltı atışan deli, Atla Gel Şaban filminde atyarışı meraklısı Halil, Fahriye Abla filminde Fahriye'nin dayısı, Hababam Sınıfı Merhaba filminde edebiyat hocası Üçbuçuk Yusuf, Zaman Mekan Makinesi dizisinde Mucit, Kuruntu Ailesi dizisinde dedikoducu Safinaz'ın eşi Bayram Efendi, Bizimkiler dizisinde Muvaffak Bey, Koçum Benim dizisinde okul müdürü İsmail Bey rolleri ile hatırlarlar.

1973 yılında Şehir Tiyatroları’na giren Zihni Göktay 75’in üzerinde oyunda rol almıştır. Lüküs Hayat müzikalinde 25 sene aralıksız sahneye çıkmıştır.

Zihni Göktay, çok iyi yemek yapar, sarma bile sarar. Otomobil kullanmayı bilmez. Solaktır.

Evlilikleri : 24 Ekim 1978 de Sevinç Göktay ile evlendi. Zeynep (1985) adında bir kızları ve Ömer (1980) adında bir oğlu var.

Zihni Göktay, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynadı.

Ödülleri :

İsmail Dümbüllü Yılın Oyuncusu M.S. M,

İsmail Dümbüllü Yılın Oyuncusu Üsküdar, İsmail Dümbüllü Yılın Oyuncusu Üsküdar Halkı Jürisi,

İstişan Onur Ödülü,

Pertevniyal Lisesi Onur Ödülü,

5.Lions Halk Jürisi Sürekli Mükemmeliyet Ödülü,

Bahçeşehir Belediyesi Tiyatroda İz Bırakanlar Ödülü,

118 Zeugma Lions Kulubü 2011 Türk Tiyatrosuna Katkıda Bulunan Ödülü,

TC Kültür Bakanlığı Türk Tiyatrosuna Hizmet Ödülü,

Mimar Sinan Özel Okulları 2010 Yılın Onur Ödülü

2015 - 2. Anadolu Tiyatro Ödülleri - Emek Ödülleri

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2003 - Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002 - Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001 - Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000 - Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989 - Kuşlar (oyun) : Aristopfanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey - Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983 - Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983 - On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979 - Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Bizans Düştü

Merhaba Anneciğim

Mutemet Ali Rıza Bey’in Yaşanmış Hayat Hikâyesi

Düğün Ya Da Davul, Sabahat

Kısasa Kısas

Kafatası

Eşeğin Gölgesi

Kralın Kısrağı

Yaşama Sevinci

Devlet Baba

İpekçi Merhum, Çalıkuşu

Çulsuzlar

Pembe Konağın Gelinleri

Müfettiş

Cephedeki Piknik

Kuştüyü Döşek

Yılanların Öcü

İmam Bayıldı

Ayakbacak Fabrikası

Göç

Ninoçka

Satıcının Ölümü

Yağma

Dört Albayın Aşkı

Mum Söndü

Köprüden Görüş

Dolap Beygiri

On Küçük Zenci

Ceza Kanunu

Paralar Bankada

Sözün Kısası

Sil baştan

Makbet

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2017 - Seni Gidi Seni (Hasan)(Sinema Filmi)

2016 - Çalgı Çengi İkimiz (Baş Komiser)(Sinema Filmi)

2015 - Zilin Sesi (Ev Sahibi) (Sinema Filmi)

2015 - Komedi Türkiye Tv Programı

2015 - Kara Bela (Kudret'in Babası) (Sinema Filmi)

2014 - Zaman Makinesi 1973 (Şakir) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Servet) (TV Dizisi)

2013 - Böyle Bitmesin (Aziz) (TV Dizisi)

2012 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (Şükrü) (TV Dizisi)

2011 - Adım Bayram Bayram (Cemşit Dede) (TV Dizisi)

2009 - Çıngıraklı Top (Ahi) (Sinema Filmi)

2009 - Ah Kalbim (Hakkı) (TV Dizisi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Ermeni İhtiyar) (Sinema Filmi)

2008 - Mert İle Gert (Poyraz Seçkin) (TV Dizisi)

2008 - Kirpi (Müştak Bey) (Sinema Filmi)

2008 - Görgüsüzler (Ethem) (TV Dizisi)

2008 - Komedi Dükkanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 - Muhsin Ertuğrul Belgeseli (Kendisi) (Video)

2006 - Geçmiş Zaman Olur ki (2) (TV Dizisi)

2005 - Döngel Karhanesi (Sabri) (Sinema Filmi)

2004 - Cennet Mahallesi (Ethem) (TV Dizisi) (2005/2007)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba (Üçbuçuk Yusuf) (Sinema Filmi)

2003 - Beybaba / Koltuk (TV Filmi)

2002 - Koçum Benim (İsmail Bey) (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2002 - Biz Size Aşık Olduk (Cemal) (TV Dizisi)

2001 - Huzursuzlar (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Ethem) (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

1999 - Direklerarası (Sinema Filmi)

1997 - Son Kumpanya (TV Dizisi)

1997 - Komşu Komşu (Akif) (TV Dizisi)

1997 - Eltiler (Nazmi) (TV Dizisi)

1995 - Şişman İle Pişman (Tuncay Gürel Seslendirmesi) (TV Filmi)

1995 - Oğlum Adam Olacak (Burhanettin) (TV Dizisi)

1994 - Mutlu Günler (TV Dizisi)

1994 - Bekarlık Sultanlık mı? (Mazlum) (TV Dizisi)

1993 - Yazlıkçılar (Naci) (TV Dizisi)

1993 - Rıza Beyler (TV Dizisi)

1993 - Hoş Memo (TV Filmi)

1993 - Evlere Şenlik (Ergin) (TV Dizisi)

1990 - Ah Şu Komşularımız (TV Dizisi)

1989 - Lüküs Hayat (TV Dizisi)

1989 - Dullar Pansiyonu (Sütçü Recep) (TV Dizisi)

1989 - 1997 - Bizimkiler (Muvaffak Bey) (TV Dizisi)

1988 - İnatçı (Erdoğan Akduman Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 - Uyanık Gazeteci (Kaya Gürel Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 - Sevimli Hırsız (Ahmet Açan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Şam Fıstık (Hayri Caner Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Yakışıklı (Hakkı Kıvanç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Tutsak (Baki Tamer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Sevda Ateşi (İhsan Yüce Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Sarhoş (Yüksel Gözen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Hapishane Gülü (Nubar Terziyan Seslendirmesi) (Video)

1986 - Ağlama (Müfit İlkiz Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 - Alın Yazım (Hüseyin Kaşif Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Katma Değer Şaban (Mehmet Uğur Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Acımak (Kemâl Tok Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1984 - Üşütük (Evsahibi İsmet) (Sinema Filmi)

1984 - Ortadirek Şaban (Ajlan Aktuğ Seslendirme) (Sinema Filmi)

1984 - Gırgıriyede Büyük Seçim (Cevdet Balıkçı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Fahriye Abla (Hüseyin) (Sinema Filmi)

1984 - Cumartesi Cumartesi (Bulaşıkçı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - Atla Gel Şaban (Halil) (Sinema Filmi)

1983 - Şalvar Davası (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1983 - Tokatçı (İhsan Özenç Seslendirme) (Sinema Filmi)

1983 - Kuruntu Ailesi (Bayram Efendi) (TV Dizisi)

1983 - Kartallar Yüksek Uçar (Hayri Caner Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1982 - Doktor Civanım (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1981 - Zaman Mekan Makinesi (Şükrü) (TV Dizisi)

1980 - Genç Üstad (Ing-sik Whang Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1978 - Sürü (Ekrem Erkek Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1977 - Seyahatname (Bekir) (TV Dizisi)

1976 - Öyle Olsun (Hasan Usta nin Arkadasi ) (Sinema Filmi)

1976 - Tosun Paşa (Tellioğlu Ruhi ) (Sinema Filmi)

1976 - Meraklı Köfteci (Deli Kaleci) (Sinema Filmi)

1969 - Turist Ömer Arabistan'da (Sadri Alışık Seslendirmesi) (Sinema Filmi)