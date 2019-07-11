Zihni Küçümen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ZİHNİ KÜÇÜMEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Şubat.1929 Ölüm tarihi : 26.Haziran.1996

Zihni Küçümen kaç yaşında öldü : 67

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Yönetmen, Tiyatro Oyuncusu, Tercüman, Yazar

Zihni Küçümen doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

ZİHNİ KÜÇÜMEN BİYOGRAFİSİ

Zihni Küçümen, 16 Şubat 1929 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.

1975 yılında “Milliyet Sanat Dergisi” deneme yarışmasında birinci oldu. Devlet Tiyatrosunda ve Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda görev yaptı.

Bir film senaryosu yazan Zihni Küçümen, 16 filmde de rol almış, birçok filde de seslendirme yapmıştır. Ayrıca; 1983 yılından 2002 yılına kadar yayında olan ve Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü Özcan, Zihni Göktaygibi sanatçıların oynadığı bir Türk sitcom dizisi olan “Kuruntu Ailesi” dizisinin senaryo ekibinde çalıştı.

Zihni Küçümen’in Tiyatro ve seslendirme sanatçısı olan Oya Küçümen adında bir kızı vardır.

Zihni Küçümen, 26 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da 67 yaşında öldü.

Kitapları :

1992 - Burnumu Keser misiniz? (film senaryosu)

1995 - Sığıntılar, Slawomir Mrozek, (çeviri)

1993 - Si Minör Ortaköy

Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :

Galileo Galilei

Abdülcambaz

Asiye Nasıl Kurtulur

Filmleri :

1996 - Kurtuluş

1993 - Hastane

1990 - Perili Köşk

1988 - Av Zamanı

1986 - Milyarder

1986 - Asılacak Kadın

1986 - Kupa Kızı

1986 - Gün Doğmadan

1985 - Çıplak Vatandaş

1985 - Hodja fra Pjort

1984 - Namuslu

1983 - Kuruntu Ailesi

1979 - Yorgun Savaşçı

1978 - At Gözlüğü

1963 - Erkek Fatma Evleniyor

1961 - Naylon Leyla