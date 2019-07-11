Zihni Küçümen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
Zihni Küçümen Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında Nerede Nasıl Öldüğü, Memleketi ve Nereli Olduğu? Zihni Küçümen hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
ZİHNİ KÜÇÜMEN KİMDİR?
Doğum tarihi : 16.Şubat.1929 Ölüm tarihi : 26.Haziran.1996
Zihni Küçümen kaç yaşında öldü : 67
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Meslek : Yönetmen, Tiyatro Oyuncusu, Tercüman, Yazar
Zihni Küçümen doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : İstanbul
ZİHNİ KÜÇÜMEN BİYOGRAFİSİ
Zihni Küçümen, 16 Şubat 1929 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.
1975 yılında “Milliyet Sanat Dergisi” deneme yarışmasında birinci oldu. Devlet Tiyatrosunda ve Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda görev yaptı.
Bir film senaryosu yazan Zihni Küçümen, 16 filmde de rol almış, birçok filde de seslendirme yapmıştır. Ayrıca; 1983 yılından 2002 yılına kadar yayında olan ve Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü Özcan, Zihni Göktaygibi sanatçıların oynadığı bir Türk sitcom dizisi olan “Kuruntu Ailesi” dizisinin senaryo ekibinde çalıştı.
Zihni Küçümen’in Tiyatro ve seslendirme sanatçısı olan Oya Küçümen adında bir kızı vardır.
Zihni Küçümen, 26 Haziran 1996 tarihinde İstanbul’da 67 yaşında öldü.
Kitapları :
1992 - Burnumu Keser misiniz? (film senaryosu)
1995 - Sığıntılar, Slawomir Mrozek, (çeviri)
1993 - Si Minör Ortaköy
Oynadığı Bazı Tiyatro Oyunları :
Galileo Galilei
Abdülcambaz
Asiye Nasıl Kurtulur
Filmleri :
1996 - Kurtuluş
1993 - Hastane
1990 - Perili Köşk
1988 - Av Zamanı
1986 - Milyarder
1986 - Asılacak Kadın
1986 - Kupa Kızı
1986 - Gün Doğmadan
1985 - Çıplak Vatandaş
1985 - Hodja fra Pjort
1984 - Namuslu
1983 - Kuruntu Ailesi
1979 - Yorgun Savaşçı
1978 - At Gözlüğü
1963 - Erkek Fatma Evleniyor
1961 - Naylon Leyla
HABERE YORUM KAT