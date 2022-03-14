Zikir isminin anlamı nedir, Zikir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zikir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zikir ismi ne demek, Zikir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zikir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zikir İsminin anlamı nedir? TDK Zikir anlamı:

Zikir ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmıştır

1. isim Anma, söyleme, sözünü etme.

2. isim, din bilgisi Bir tarikata bağlı olanların Tanrı'nın adını art arda söylemesi:

Zikir çekmek.

Zikir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Zikir ismi Kur'an-ı kerim'de geçmemektedir.

Zikir isminin kökeni:

Zikir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 9 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Zikir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Zikir isminin rengi:

Lacivert

Zikir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Zikir isminin Harf Analizi Nedir ?

Zikir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Zikir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zikir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

İ : 12

K : 14

İ : 12

R : 21

= 88 – Zikir İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Zikir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zikir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zikir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8 İ: 9 K: 2 İ: 9 R: 9 = 37

3 + 7 = 10 Kader sayısıdır

Zikir isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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