Zilhicce ayı nedir? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Hangi gün başlıyor?

Vatandaşlar arasında Hac ayı olarak bilinen 'Zilhicce' tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Bu ayda kurban ve hac ibadetleri gerçekleştiren müslümanlar, isterlerse oruçla beraber bugünler bekleyebiliyorlar. Hac ibadetininde yerine getirilen ay olmasıyla birlikte 'Zilhicce ayı' büyük önem taşıyor.

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Sözlükteki anlamı “hac ayı” olarak ta geçen zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın zilkadeden sonra gelen son aydır. İslâm’dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde “mesîl” ve “müsbil”, Arab-ı âribe devrinde ise “ne‘as” ve “bürek” şeklinde isimlendiriliyordu.

Zilhicce isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta‘ribe döneminde kullanılmaya başlandığı biliniyor. Câhiliye devrinde Araplar haram ayların ilki olan zilkade ile zilhicce ayında ticarî açıdan büyük önem taşıyan panayırlar (1-8 Zilhicce) ve özellikle Zülmecâz panayırını düzenler, bunların sona ermesiyle birlikte bu ayda hac ziyareti başlardı.

Zilhicce İslâm’dan sonra da hac ibadetinin yerine getirildiği ay olmuştur. Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında ifa edilen hac menâsikinin mahiyeti, mekânı, vakti gibi hususlar dikkate alınarak adı geçen günler farklı şekillerde adlandırılmıştır. Hac menâsikinin ifasına başlandığı zilhiccenin sekizinci günü “terviye”, dokuzuncu günü “arefe” ismiyle anılır. Kurban bayramı zilhiccenin onuncu günü başlar ve dört gün devam eder.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak önerilmiştir.Zilhicce orucu bu yıl ,22 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Ancak sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı sebebiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" demiştir. (Müslim, Sıyâm, 196-197)