Zilkifilu Rabiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zilkifilu Rabiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zilkifilu Rabiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zilkifilu Rabiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zilkifilu Rabiu 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Zilkifilu Muhammad Rabiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zilkifilu Rabiu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zilkifilu Rabiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Zilkifilu Rabiu'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zilkifilu Rabiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zilkifilu Rabiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zilkifilu Rabiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zilkifilu Rabiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Plateau United

Zilkifilu Rabiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zilkifilu Rabiu şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Zilkifilu Rabiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Nigeria B takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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