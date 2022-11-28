Zincir marketler, vatandaşlarla dalga geçmeye başladı! Yapılan indirimin tutarı tepki çekti: "Milletle dalga geçiyorlar"

Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücü günden güne düştü. Özellikle Türkiye'nin birçok noktasında bulunan zincir marketler, ürünlerine yaptığı zamlarla dikkat çekiyor. Bu durum vatandaşların da tepkisine neden olmaya devam ediyor.

İNDİRİM TUTARI DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir indirim görselleri ise tepki çekti. Paylaşılan görselde fiyatı 14.95 TL olan bir ürününün indirim sonrası fiyatının 14.90 TL'ye indiği görüldü.

Bir başka ürünün 13.95 TL olanın fiyatının ise indirimle 13.90 TL olduğu gözlendi. 19.95 TL olan bir ürünün ise 19.90 TL'den satılması dikkat çekti.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İndirimlere yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle:



"- Gerçekten bunu indirim olarak yazarken haysiyetlerini nereye bırakıyorlar acaba?



- İndirimi göstermek için aldığı çıktı daha maliyetli.



- Şu kağıdı asan marketten alışveriş yapmayı kessin vatandaş resmen dalga geçiyor.



- Milletle dalga geçiyorlar...



-Daha korkuncu, insanlar farkına bile varamıyor! inceleyen yok sorgulayan yok tepki gösteren yok...



-Bir zamanlar ucuz ve helal gıda satışı hedefiyle kurulan marketler, bugün vahşi kapitalizmin en ileri temsilcileri... Tekelleşmişler.



- Etiketin maliyeti zaten 2 liradır,5 kuruşluk indirimle bayağı zarar ederler batmasa bari"