Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor: 7 maddelik düzenleme yolda!

Ticaret Bakanlığının geçtiğimiz günlerde duyurdu izncir marketlerde, açıkta satılan meyvelere ilişkin kararı, iki farklı taslak metinle meclise sunuldu. Metinlerde yer alan 7 maddelik düzenlemede, açıkta satılan 27 meyveye ilişkin yeni kararlar göze çarpıyor.

27 MEYVEDE SEÇ - AL DÖNEMİ SONA ERİYOR

Çabuk bozulan türler olarak bilinen bu 27 meyveden 10 çeşidi çok fazla tüketilen grupta yer alırken bu meyvelerin açık alanda satılmasına yasak getirilecek ve soğutucu dolaplarda, ambalajlı olarak muhafaza edilecek.

Söz konusu 27 ürün için seç-al dönemi sona ererken bu düzenleme ile meyvelerdeki zaiyat oranının ciddi oranda azalacağı öngörülüyor.

Sektörün görüşüne sunulan tebliğde yer alan 27 meyve ise şu şekilde sıralanıyor; Ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, Mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, Passıonfruıt, Pitahaya, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, beyaz üzüm, çekirdeksiz üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali.

Bu meyvelere ilişkin kararın, tebliğin görüşleri ardından yasallaşarak yürürlüğe konması bekleniyor.

5 ÜRÜN GRUBUNUN SATIŞINA YASAK

Zincir marketler için uygulamaya geçmesi planlanan bir diğer kural ise Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin.

Buna göre, zincir marketlerin pazar günleri saat 11.00'den önce açılmaması planlanıyor. Aynı zamanda belilri ürünlerin zincir marketlerde satışına da yasak getirilmesi maddesi, taslaklarda yer alan en önemli düzenleme olarak görüldü.

Bakanlığın hazırladığı taslakta, bin 500 metrekareden küçük zincir marketlerde,tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.