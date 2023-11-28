Zincir markette fare skandalı! Suların arasında fare gören vatandaş saniye saniye kaydetti!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincir markete alışveriş için giden bir vatandaş markette hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Reyonlarda fare gören o vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı, tepki gösterdi.

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Zincir markette fare skandalı! Suların arasında fare gören vatandaş saniye saniye kaydetti!

Reyonda fare gören vatandaş, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Mide bulandıran olay, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, alışveriş yapmak için markete giren bir vatandaş, suların bulunduğu bölümde bir fare gördü.

Gördüğü manzara karşısında şok geçiren vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Su ve sodaların bulunduğu reyonda duran fareyi kaydeden vatandaş, "Burası Karaman BİM. Görüyorsunuz reyonda kocaman bir fare. BİM'i fare bastı. Sakarya Karaman BİM'de kocaman fare, şu anda su stantlarının orada" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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