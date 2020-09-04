Zincirleme kaza meydana geldi! TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı
TEM otoyolu Ankara istikameti meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 28 aracın birbirine girdiği kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü Ankara istikameti üzerinde gerçekleşti. 28 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza sonrası TEM Otoyolu trafiğe tamamen kapandı. Ekipler kapanan yolu açabilmek için çalışma başlattı.