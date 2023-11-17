Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep çevre yolunda sabah 08.30 sıralarında Gaziantep çevre yolu Kilis kavşağı yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

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Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep çevre yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kaza sonrası araçlardan birinin alev aldığı öğrenildi.

Kaza, sabah 08.30 sıralarında Gaziantep çevre yolu Kilis kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanarak yol kenarına park eden Halime K. kontrolündeki 27 AOD 220 plakalı araca arkadan gelen 27 AJG 930 plakalı hafif ticari araç ile 34 HGF 244 plakalı otomobil çarptı.

Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!

Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası Halime K. kontrolündeki 27 AOD 220 plakalı araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kaza ölüm getirdi! Ölü ve yaralılar var!

1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürürken araç içerisinde bulunan Halime K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine yaralanan Mehmet Ali K., Ferit K., Fatma Y., Harun K., İkra O. ve İclal Ö. isimli 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çevre yolundaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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