Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Gezen Yaylası'nda bugün mevsimin ilk kar yağışı başladı.

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Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları

Bartın ve Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Gezen Yaylası'nda bugün mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Aylardır özlenen kar yağdı! İşte mevsimin ilk kar manzaraları

Aylardır özlenen kar yağışına tanıklık eden ormancılar, o anlarda ise fotoğraf çekilerek kar yağışının sevincini yaşadı.


Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde yağan mevsimin ilk kar yağışı ise köylüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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