Zincirleme kaza! Trafik ulaşıma kapandı
İzmit’te yer alan TEM otoyolu üzerindeki Korutepe Tüneli'nde, bir TIR yüzünden zincirleme kaza yaşandı. Aralarına 5 TIR'ın katıldığı kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
TIR'ın yavaşlaması sebebiyle zincirleme kaza yaşandı. TEM yolu trafiğe kapandı.
Kaza, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR’ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen TIR’lar art arda birbirine çarptı. 5 TIR’ın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Maddi hasar meydana gelen TIR'ların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşması üzerine, sürücüler, TEM Otoyolu İzmit Gişeleri’ne yönlendirildi.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapanan gişeler, kaza nedeniyle ulaşıma açıldı.
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